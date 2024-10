Doce nuevos fiscales asumen sus cargos en la provincia

Este miércoles, se realizó la asunción de doce nuevos fiscales designados por el Poder Judicial de la provincia. En una jornada marcada por la emoción y el entusiasmo, varios de los nuevos funcionarios conversaron con el móvil de Canal 13 para compartir sus primeras impresiones sobre este nuevo desafío en sus carreras.

Uno de los primeros en hablar fue el abogado penalista Leonardo Villalba, quien expresó lo que significa para él este paso en su vida profesional: "Me cambio de vereda, pero bueno, siempre comprometido, ahora desde otro lado con esto que es mi pasión, el derecho". Villalba destacó su caso, junto al del doctor Fernando Bonomo, como distintivo en este concurso, ya que ambos provenían del ejercicio privado de la abogacía, mientras que la mayoría de los designados ya formaban parte del Poder Judicial en otros cargos.

Villalba resaltó la importancia de haber dado la oportunidad a profesionales que no formaban parte del sistema judicial interno: "Nos ha gratificado que hayan tenido en cuenta gente de la calle que está acostumbrada a litigar, a caminar tanto, y darles la posibilidad de trabajar del lado de adentro". Asimismo, envió un mensaje a sus colegas que buscan oportunidades similares: "No dejar de insistir, no dejar de intentar, y que las posibilidades llegan. Después de más de 20 años de recibido, acá estoy ahora en la justicia del lado de adentro".

Por su parte, la abogada María Paula Carena, quien ya tenía experiencia dentro del Poder Judicial, compartió su visión sobre el sistema acusatorio en el cual se desempeñará como fiscal: "Yo estaba trabajando en el Tribunal de Impugnación como funcionaria del tribunal, o sea que ya llevo varios años en el sistema acusatorio". Carena destacó la relevancia del momento actual para el sistema judicial: "Creo que hoy el sistema acusatorio está en su momento cúlmine, importantísimo, porque ya se han incorporado todos los delitos. Va a ser una etapa de mucho auge para la sociedad sanjuanina, porque tenemos cada vez más fiscales, entonces vamos a trabajar mucho mejor". Enfatizó la importancia de la oralidad y la agilidad que caracterizan este sistema: "La oralidad y la rapidez, la agilidad que tiene el sistema acusatorio va a ser la mejor herramienta que vamos a tener en nuestra función y para la sociedad sanjuanina".

Finalmente, Carena expresó su vocación de servicio y los objetivos que tiene en este nuevo rol: "Tengo una vocación al servicio de la justicia desde siempre, he trabajado fiel al trabajo. Nosotros vamos a estar al servicio de la sociedad tratando de responder al 100% en todo lo que a nivel de delitos se requiera y cumpliendo con las investigaciones, las audiencias. Me gusta la litigación, y la verdad que estoy muy feliz con el desafío".

Otro de los nuevos fiscales, el doctor Francisco Nicolía, también compartió su emoción por este logro personal: "La verdad que estoy muy contento, esto es mucho para mí. Llevo 19 años en el Poder Judicial, siempre aspiraba a llegar a ser fiscal, y hoy gracias a Dios se me está dando". Nicolía habló sobre la importancia del trabajo en equipo dentro de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) y destacó el compromiso de todos los fiscales para brindar soluciones a la sociedad: "Todos somos un equipo, siempre buscamos el mismo objetivo, que es tratar de darle solución a la gente con los delitos, y muchas veces la gente no sabe lo que nosotros hacemos, tanto los fiscales como los ayudantes fiscales. Siempre vamos todos para el mismo lado".