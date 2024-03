Pascua en el Cívico: decenas de emprendedores fueron a vender sus creaciones

Durante la mañana de este miércoles 27 de marzo se llevó a cabo una imperdible feria de emprendedores en las inmediaciones del Centro Cívico. Estuvieron presentes decenas de productores locales vendiendo productos relacionados con las pascuas como huevos de chocolate y tabletas.

Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano, habló con el móvil de Canal 13 desde los alrededores del edificio público para hablar de esta iniciativa. En relación a la misma manifestó que son más de 100 los participantes de este evento que pudieron exponer sus creaciones en diferentes stand.

'Es una feria que se organiza a través de la Dirección de Economías Sociales para todos los emprendedores de San Juan. La idea es hacer estas ferias bastante seguido, para que los productores sanjuaninos puedan ofrecer sus productos a la comunidad. Hicimos la primera hace unas semanas atrás y la intención es que se vuelvan itinerantes para poder ir a distintos departamentos para que sus productores puedan también presentar sus productos', contó.

Seguidamente, el funcionario explicó cómo tienen que hacer los interesados en sumarse a este tipo de ferias que todavía no han podido participar. Básicamente estas personas tienen que ir al sector que tiene este cartera dentro del Centro Cívico, para poder inscribirse.

'Quienes se quieran inscribir que vayan al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a la Dirección de Economías Sociales para presentarse y ser parte de estas ferias. Para aquellos emprendedores que no han podido ahora exponer sus productos en un stand, a través de la página de 'Si San Juan' vamos a hacer una presentación virtual de los emprendedores para que también puedan acceder a la página la gente para comprar sus productos', expresó.

Por último, refiriéndose al resto de sus compromisos al frente del mencionado ministerio, Platero contó que tendrá múltiples reuniones con funcionarios nacionales. El objetivo es conocer qué fondos se mantendrán y cuáles dejarán de enviar a San Juan desde el Gobierno Nacional.

'La próxima semana estaré viajando a Buenos Aires, vamos a ir a ver los programas nacionales que estén vigentes y los que se hayan sacado. Voy a tener comunicación con los diferentes ministerios para ver que podemos traer para San Juan. En este primer trimestre estamos llevando a cabo las copas de leche y los comedores escolares con fondos provinciales, lo que no quiere decir que nunca vengan fondos nacionales. Por la crisis económica los queremos mantener porque un chico que no esta bien alimentado no está en las mismas condiciones para estudiar', sentenció.