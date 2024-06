Falta de motivación y flexibilidad evaluativa, las principales razones de la deserción escolar sanjuanina

En su paso por Modo Siesta, Silvia Fuentes, ministra de Educación de la provincia contó que las principales razones de la deserción escolar en San Juan, son por falta de motivación y la flexibilidad evaluativa.

Ante estos dos problemas, la ministra, lejos de proponer mano dura en las escuelas a la hora de evaluar a los y las estudiantes, indicó que se debe acompañar a los alumnos y alumnas en su trayectoria educativa, buscando la permanente motivación.

Fuentes dejó en claro que para el ministerio es menester acompañar las trayectorias escolares de las alumnas y alumnos de la provincia para fortalecer su aprendizaje. 'Lo que buscamos es acompañar a un proyecto de persona que va a salir a la sociedad adulta', indicó.

Para darle batalla a esta flexibilización evaluativa, la cartera educativa sanjuanina decidió que a partir de este año los alumnos pasarán solamente con dos materias previas. 'A la escuela se vino para enseñar, está para enseñar, no para dar cada vez más y que los chicos pasen como pueden. A mí no me sirve que los chicos pasen y que después les sea perjudicial para ellos', precisó.

'La motivación es fundamental y es un mal que aqueja a muchos alumnos. La otra situación es que se flexibilizó tanto las situaciones de evaluación, que terminó siendo perjudicial para el alumno', expresó la ministra respecto a los que considera ella a los motivos de la deserción escolar.