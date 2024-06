El Rey de la Merienda del Quinto Cuartel en peligro por falta de asistencia

Desde diciembre los comedores de todo el país se encuentran en una situación crítica por decisión política del Gobierno Nacional. Este desabastecimiento llegó a un humilde, pero muy útil merendero ubicado en el corazón del Quinto Cuartel, en Pocito. Mónica Morales, referente de ‘El Rey de la Merienda’, contó en Modo Siesta que el espacio solidario hace meses está en jaque porque no reciben la asistencia que hasta el año pasado recibían.

Dicha ayuda, contó la mujer solidaria, consiste en la entrega de leche, galletas, fideos, arroz, azúcar, aceite y otros artículos comestibles con los que ella, su hija y su hermana preparan almuerzo y merienda para más de 75 niños y niñas de la zona y sectores aledaños de entre 1 a 12 años, más un grupo de 50 personas compuesto por padres y adultos mayores.

'La realidad es que no tenemos para darle nada a los chicos. No tenemos nada para la merienda, no tenemos nada de nada', expresó al borde del llanto Mónica. Además, contó que otros niños y niñas se acercan día a día preguntando si pueden sumarse al merendero y les tienen que decir que por el momento no debido a la crítica situación de desabastecimiento.

Mónica contó que cuando pueden hacer el almuerzo y después de darle de comer a los niños y niñas, a los padres y adultos mayores que asisten, se encargan de hacer viandas para que se lleven las familias.

En la actualidad, solo están pudiéndole servir a los chicos y chicas la merienda la cual casi todos los días consta de un mate cocido, y solo algunos días leche. Pero Mónica ha decidido que no va a claudicar, que no bajará los brazos y seguirá insistiendo con el pedido de ayuda al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

La referente del merendero pocitano contó que en varias oportunidades ha recorrido negocios pidiendo leche, azúcar, harina y que gracias a la solidaridad de comerciantes y vecinos que pueden y quieren colaborar puede en esos días salir adelante, brindándole la merienda y almuerzo a los chicos y chicas. Además, en algunas oportunidades una panadería de la zona les colaboró con medialunas y semitas.

En todos estos meses, Mónica ha golpeado la puerta de las oficinas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano solicitando que se restablezca la asistencia. A la referente le pidieron fotocopias de los chicos y chicas que asisten a ‘El Rey de las Meriendas’, además de sus datos, pero, hasta la fecha no han tenido noticias. En abril, desde esta cartera les dijeron que en mayo retomarían con la asistencia, y en el quinto mes que esto ocurriría en junio. Hasta el 4 de mayo, la situación sigue siendo crítica.

Mónica contó que el merendero lo armó porque ama ayudar a los niños y niñas del Quinto Cuartel, porque ama ver sus sonrisas y conversar con ellos cuando se sientan a merendar o almorzar. 'Lo hago de honor, porque me gustan mucho los niños', expresó.

La referente contó que muchas familias de esta localidad pocitana pasan muchas necesidades. Esto se debe a que muchos padres y madres se dedican a la cosecha, teniendo trabajo fuerte en tiempo de cosecha de aceituna y cebolla, pero después quedándose después sin empleo y por lo tanto, sin ingresos, lo que provoca que su difícil situación económica se agudice en estos meses de poca y nada de actividad.

'Todos los días vienen a preguntarme va a ver merienda y les digo que no porque no tengo nada que darles a los chicos. Pobres de ellos que no entienden que no hay para darles de comer’, expresó Mónica entre la angustia y preocupación.

'A pesar de todo no bajo los brazos. Día a día lucho porque esto fue un sueño y no lo voy a dejar morir', contó la referente del merendero ubicado en el corazón del Quinto Cuartel, al cual, junto a sus dos colaboradoras, lograron colocarle al espacio donde reciben a los niños y niñas, un nylon que hace las veces de paredes para hacerle frente al frío.

Para todos aquellos sanjuaninos que quieran y puedan ayudar a este merendero pueden hacerlo comunicándose al número: 2644599587 o a las redes sociales donde aparecen como ‘El Rey de la Merienda’.