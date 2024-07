El Subjefe de la Policía admitió su sorpresa con el recambio

Este martes la Policía se vio revolucionada con un importante recambio. Tras la asunción del Álvarez como nuevo Jefe dela fuerza, tras la desafectación de Lirola, el subjefe de la Policía de San Juan, Diego Morales admitió que la decisión del gobernador Marcelo Orrego sorprendió a más de uno, pero a su vez sostuvo que ‘le va a hacer bien a la seguridad en la provincia’.

El segundo en el mando de la Policía de la provincia comentó que los cambios que necesita la seguridad en la provincia eran menester para lograr resultados. Para luego, ante la consulta del móvil de Canal 13 sobre si le hubiese gustado ser el reemplazante del expulsado Lirola, expresar: ‘Yo estoy para seguir colaborando desde mi lugar’.

Recambio en la Policía: Álvarez adelantó pondrá el eje en la prevención

Segundos después de haber rubricado el documento que lo convirtió en el nuevo Jefe de la Policía de San Juan, Néstor Marcelo Álvarez habló con la prensa sobre cuál será el eje de su gestión. El flamante funcionario de la fuerza de seguridad de la provincia adelantó que pondrá el acento fuertemente en la prevención, buscando así darle mayor seguridad a los sanjuaninos y sanjuaninas.

'Lo que me preocupará en mi gestión es la seguridad en general. Y si bien recién asumo y tengo que ver con qué situación nos encontramos, porque todavía no he tenido una charla con el Secretario de Seguridad, siempre me he ocupado de la seguridad de la comunidad', señaló Álvarez. Luego indicó que la idea de su gestión pasará por la cercanía con la población de cada punto de la provincia, tal cual lo hizo cuando fue comisaría en Chimbas, Rawson.

Exclusivo: Sánchez aseguró que la expulsión de Lirola no se dio por chispazos con él

Un día movido fue el que tuvo el Gobierno y la Policía de la provincia por el reemplazo del Jefe de la fuerza y la asunción del nuevo. Segundos después de que Néstor Marcelo Álvarez tomara el cargo, el móvil de Canal 13 conversó en exclusiva con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien aseguró que la expulsión de Eduardo Lirola no se dio por una mala relación con él.

Sobre su relación con el ahora ex Jefe de la Policía, el Secretario de Seguridad aseguró: 'Es normal, creo que lo han escuchado por los medios, fue buena siempre la relación'. Luego afirmó que la expulsión de Lirola no tuvo nada que ver con él o alguna supuesta mala relación entre ambos.