Para qué sirven las Barreras Fitosanitarias en la ruta

El control de plagas en la provincia de San Juan sigue siendo un desafío para la producción ya que vinieron para quedarse como definió Miguel Moreno, Secretario de Agricultura Ganadería y Agroindustria, en el programa Cien Por Hora de Canal 13. Desde el organismo de gobierno en esta época del año están trabajando en la concientización fundamentalmente para la erradicación de la Mosca de los Frutos y la Lobesia Botrana, según contó el Secretario del área.

El funcionario explicó que "tenemos dos planes importantes que es la lucha contra la Mosca de los Frutos y la Lobesia Botrana. Son las que han venido para quedarse y de la que requiere mayor trabajo en conjunto entre el gobierno y el privado".

"De parte de la provincia hoy lo más importante que tenemos que hacer es el trabajo de concientización y estamos aprovechando todo este invierno para poder contarle a los productores, mostrarle, dándoles técnicas para ofrecerles el servicio que tiene en sanidad vegetal de ingenieros para asesorar en materia de cuidados y prevención".

"Estamos trabajando fuertemente con el desarrollo de mosca. Este fin de semana tenemos la edición de la Feria Agroproductiva que se desarrolla en el paseo de las Palmeras donde Sanidad Vegetal va a tener un stand donde vamos a contar a la sociedad los trabajos que se hacen además van a tener mosca para repartir para que puedan buscarlo en su bolsita para aquellos que tienen cítricos y otros frutales".

La provincia está lejos de lograr el estatus de "libre de mosca", pero se realizan esfuerzos en forma regional junto a Mendoza y San Luis para evitar que el problema siga propagándose. En ese marco se trabaja en las barreras en las rutas nacionales y provinciales.

Miguel Moreno justificó que "las barreras son importantísimas, desde el otro lado me he quejado y hoy me pasa siempre: tenía una reunión en Mendoza y me dijo la persona que viajaba conmigo que que sentido tenía que haya que pagar ciertas cosas", como el importe por la fumigación en el contrl fitosanitario.

"Ahora entiendo dónde van los fondos, cuál es la administración que se hace y cómo hay que utilizarlo todo está volcado a lograr combatir disminuir las acciones que generan". "Los procedimientos que debe cumplir el personal de la Barrera".

Hoy las Barreras fitosanitarias siguen siendo administradas por la Cámara de Comercio Exterior que contrató a la empresa SERVICIOS GENERALES DE CUYO SRL. SGC SRL DE ANDRES AVELLANEDA para que haga los controles y cobre por los servicios prestados.

Según el Secretario de Agricultura no ha recibido mayores reclamos por su funcionamiento teniendo en cuenta que se audita de manera permanente el trabajo que realizan. Si manifestó que podría haber una modernización en el sistema de pago para que no sólo se maneje con dinero en efectivo a la hora de pagar.

Describió que el sistema comenzó como un trabajo tripartito entre el Gobierno de la Provincia, Senasa y el sector privado lo que se decidió en ese momento es hacer los aportes necesarios a la Cámara de Comercio del Exterior y ahora queda nada más que el Gobierno de la Provincia con la Cámara.

"Lo que nosotros solamente hacemos es auditar lo que ellos hacen y a su vez ellos han contratado una empresa a responsabilidad de ellos y lo que se hace de la secretaría es auditar", dijo el funcionario.

Las barreras actuales son San Carlos, Vallecito, Calingasta, Encón y Santa clara en La Rioja por una cuestión de infraestructura queda en La Rioja.