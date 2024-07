Con todo el dolor, la familia de Lucía Rubiño estuvo presente en el lugar donde la mataron

Este martes, en la siesta y la noche, los peritos mendocinos pedido por el fiscal Iván Grassi para peritar el lugar donde tuvo sus últimos segundos de vida Lucía Rubiño, comenzaron a trabajar. Una parte de la familia de la joven se hizo presente en el lugar, soportando el dolor que les genera el volver al lugar donde la mataron.

'Venimos en familia a estar presente en esta situación. Fue un poco difícil la decisión de venir, nos ha costado mucho tomar la decisión, pero acá estamos', comenzó expresando Simón Rubiño, hermano de Lucía.

Simón sostuvo que las imágenes son elocuentes en cuanto a la culpabilidad de Echegaray en la muerte de su hermana. 'Acá vemos la corrupción, acá vemos el poder. Por eso estamos acá, para decir presente', sostuvo.

Jorge Rubiño aseguró que tiene toda su confianza peusta en los peritos que ellos presentaron, en su abogado y en el fiscal Grassi. Además, expresó: 'No se trata de inventar nada, sino que se vea todo como ha sido. Si él no tuvo la culpa en la muerte de mi hija, él no tiene por qué pagar. Si tuvo la culpa la tiene que pagar, esto es así. Nosotros en los videos que vemos es más que claro y el fiscal también, por algo lo ha imputado por homicidio culposo'.

El padre de Lucía confesó que la familia toda se siente aún contenida por parte de la Justicia. 'Hubiese sido más fácil no hacer esto, por lo que tenemos confianza de lo que estamos haciendo', sostuvo.

Grassi por su parte brindó algunos detalles de estas pericias, las cuales se llevarán a cabo entre este martes y el jueves, teniendo a posterior 30 días para presentar los informes. Cabe recordar, que el Ministerio Público Fiscal de la provincia solo estuvo in situ para colaborar con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

El trabajo se llevó y llevará a cabo en la escena del siniestro y desde donde registró la cámara del supermercado del supermercado. Una de las acciones que este jueves realizaron los peritos mendocinos fue el posicionamiento de los autos y distintas mediciones las cuales serán comparadas con las tomas de este gran comercio.

El rol de los vehículos en estas pericias será clave. Los rodados estarán estáticos y solo serán movidos por los peritos en caso de necesitar tomar fotos para la reconstrucción de la secuencia.

'Esperamos que llegue luz sobre lo ocurrido ese día. Los peritos mendocinos son los especialistas que nos tienen que brindar su informe, las preguntas o puntos de pericia', expresó el fiscal.

Marcelo Fernández, abogado querellante sostuvo que lo que buscan demostrar con esta pericia, es la culpabilidad de Echegaray. 'Nuestro rol es colaborativo. Lo que harán ahora es el trabajo pericial. Los especialistas son los que llevarán adelante todo esto, nosotros estamos colaborando para todo lo que ellos necesiten en cada operación que tienen que hacer'

Fernández explicó que el aporte a la investigación que realizarán los peritos mendocinos es una reconstrucción física y reconstrucción virtual. Esta última, explicó el abogado de la familia Rubiño, surgirá de las técnicas que aplicarán con la reconstrucción física. El letrado señaló que les interesa el posicionamiento de los vehículos antes, durante y después del hecho, por eso es que las pruebas se realizaron en dos turnos: siesta y noche.

El abogado de la familia indicó que estas pericias les permitirán determinar si Echegaray fue culpable o si hay elementos que los obligarán a replantearse otro y otros escenarios. En caso de que se encuentren elementos que lleven la investigación a otra hipótesis, pedirán cambio de calificación.

Fernández contó que la familia de Lucía está destruida y que los ha alterado aún más esta reconstrucción en el lugar del hecho. ‘Es difícil para ellos. Nos acompañaron, pero no la están pasando bien. Esto es muy fuerte, un dolor de todos los días porque tuvieron que volver al lugar del hecho, al cual, hasta el día de hoy (por el martes 23 de julio de 2024), no habían hecho. En el tiempo en que yo estuve con ellos me han expresado que no la están pasando bien', reveló.