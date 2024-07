Muerte de Paolo Di Biase: investigan el accionar de los bomberos en la tragedia

Este martes, el fiscal Iván Grassi habló del caso de la muerte de Paolo Di Biase, quien murió el lunes, tras luchar por varios días por su vida. El alto funcionario judicial confirmó que investigaran el accionar de los bomberos en el siniestro, y señaló que la familia de la víctima podría ser llamada a colaborar con la investigación en caso de verlo necesario.

En un principio, el caso estaba en manos de la UFI de Delitos Genéricos, sin embargo, con la muerte de Di Biase, el hecho ahora es investigado por la UFI que está a cargo de Grassi. Los investigadores ya comenzaron a trabajar en el trágico episodio con el objetivo de determinar la razón del siniestro y la vinculación que tuvo el accionar de los bomberos.

'Hay que ser muy prudente con esto. A cualquier persona una tragedia como esta lo consterna, pero mi tarea es ser objetivo e investigar', expresó el fiscal.

Todavía Grassi no ha recibido las actuaciones del caso, sin embargo, señaló que de considerar que amerita más averiguaciones las hará, incluso llamará a la familia, en caso de que quieran colaborar con la investigación. 'Se investigará y si corresponde imputar a alguien por un obrar negligente o imprudente se lo imputará y si no corresponde no se lo imputará', aseguró.

La familia de la víctima, cuando Paolo todavía luchaba por su vida, fue la que afirmó que los bomberos le dieron autorización al hombre a entrar al segundo piso de la vivienda a buscar un objeto. Por su parte, el personal de esta fuerza asegura que no le dieron permiso a ingresar a pesar de que el incendio estaba controlado y que cuatro de ellos ingresaron con él.