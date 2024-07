RIGI en San Juan: se tratará en agosto y creen que se aprobará

Durante la mañana de este martes 23 de julio, el vicegobernador de la provincia de San Juan se refirió al tan sonado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido manifestó que esto se tratará en la Legislatura el próximo mes y que tienen mucha fe de que se vaya a aprobar.

Fabián Martín, vicegobernador, habló con los medios de comunicación desde uno de los ingresos al Estadio Cerrado Aldo Cantoni. La autoridad se refirió a la presentación que realizaron el pasado 22 de julio para expresar su intención de que la provincia se adhiera al RIGI.

'Ha sido presentado el lunes el proyecto de adhesión al RIGI por parte del Ejecutivo. Es diferente al proyecto que presentó el diputado Patinella que era a las dos leyes en su totalidad, esta vez es específicamente en el RIGI, porque entendemos que es algo necesario y urgente para la llegada de inversiones a San Juan como así también para la generación de puestos de trabajo. Esto va a tomar estado parlamentario el jueves 25 de julio y seguramente va a pasar a comisión para ser tratado en las próximas sesiones', expresó.

Por otro lado Martín confirmó que no se le pueden hacer modificaciones al RIGI, se adhiere o no se adhiere. Cualquier normativa provincial o municipal que cambie lo establecido por la ley, no será válida. Sumado a esto aseguró ver una buena predisposición y en ese sentido al igual que Orrego aseveró que quien no apoye el RIGI no está apoyando a San Juan.

'Estimo que para la próxima sesión, dentro del mes de agosto se podría tratar el proyecto. La idea nuestra es que se apruebe, tenemos confianza en eso pero hay que tratarlo previamente y somos muy prudentes en eso. El bloque opositor está abierto al diálogo aún en disidencia, creo que hay buena predisposición porque lo que yo he podido conversar. No quiere decir que sea una tarea fácil, pero creo que la mayoría de diputados entienden que es bueno para San Juan', sentenció.

