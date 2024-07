En San Juan marcharon para pedir por la aparición de Loan

María Rosa Pallone, una de las fundadoras de la organización "¿Quiénes Somos?", conversó con Cien por Hora sobre la reciente marcha organizada para visibilizar el reclamo por la aparición de Loan, un niño de 5 años desaparecido en Corrientes. Esta movilización, parte de una convocatoria nacional, busca resaltar un problema que trasciende fronteras.

Pallone explicó: "Estamos en conexión con una organización nacional y la idea es visibilizar el reclamo por la aparición de Loan". En esta línea, explicó que "Este es un tema que salió del ámbito de Corrientes y abarca toda la república y países limítrofes porque la desaparición de este pequeño destapa todo un tema viejo como la humanidad: las apropiaciones de chicos y lo que pasa sin que sepamos realmente".

Recordó su trayectoria en la lucha contra las infancias robadas, comenzando con el caso de María Soledad Morales en Catamarca: "Desde hace 22 años estamos trabajando orgánicamente, desde que la Defensoría del Pueblo de la Nación nos dio un espacio para considerar el tema. Cada vez que pasa un acontecimiento de este tipo, vuelve a destaparse todo".

Pallone destacó la importancia de conocer la identidad de origen: "Es fundamental para una persona conocer su verdadera identidad. Somos un montón de personas dispersas sin nuestra verdadera identidad, que es tan importante para el núcleo y el origen de cada uno".

Sobre el caso de Loan, Pallone expresó su preocupación: "Este pequeño lleva más de 45 días desaparecido. Ayer escuchaba a una de sus hermanos que sigue con la desesperación. La familia y los amigos han salido a buscarlo, pero sigue sin aparecer. Es un interrogante terrible".

La entrevistada también reflexionó sobre el impacto de la tecnología y las redes sociales en estos casos: "Ahora la trascendencia de las redes y los medios ayuda mucho. Esperemos que esto no pase más. Cuando está metida la política, a veces huye la verdad. Esperemos romper ese círculo tremendo que deja las cosas en el anonimato".

Pallone concluyó haciendo un llamado a la acción: "Hay que trabajar para que todo esto no suceda. Nuestro lema es 'Adoptar sí, apropiarse no'. Toda persona nace de una madre y tiene un vínculo biológico con su entorno. Hay muchas aristas horribles y crueles en estos casos. No hemos escuchado nada concreto sobre Loan, pero seguimos trabajando en la calle y con la gente para que no se olvide".