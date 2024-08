Alzheimer y demencias: ¿cuándo hay que empezar a preocuparse?

Septiembre trae una oportunidad única para los adultos mayores de San Juan: chequeos gratuitos de salud cerebral. Pero, ¿cuándo deberíamos comenzar a preocuparnos por el Alzheimer y otras demencias? Dos expertas en psicología, Laura Noguera y Luciana Vita, pasaron por Banda Ancha para ofrecer sus perspectivas sobre el tema.

"Entre cualquier sensación de preocupación o cambio en el rendimiento de una persona o un familiar, nunca está de más hacer una consulta," explicó Laura Noguera. "Estamos muy habituados a hacer chequeos generales de control, como los cardiovasculares o clínicos, pero sin necesidad de que aparezca un síntoma, siempre invitamos a que hagan el chequeo de salud cerebral como un buen comienzo de gestión de la salud cerebral."

La psicóloga destacó la importancia de no limitarse a las evaluaciones cognitivas, sino también considerar la vida de la persona en su conjunto: "Evaluamos qué actividades lleva a cabo, si han sufrido cambios a lo largo del tiempo, y también chequeamos el estado de ánimo y general. Por eso, ante la duda, es importante comentarlo y no estigmatizar los cambios cognitivos."

Luciana Vita subrayó la importancia de no esquivar los cambios cognitivos: "Tal como dice Laura, no hay que estigmatizar el cambio cognitivo, no hay que esquivarlo, porque al aparecer estos síntomas y las consecuencias asociadas, nos deja aislados y sin posibilidades de cambio."

Vita también alertó sobre la tendencia a naturalizar el olvido en el envejecimiento: "El hecho de estigmatizar el cambio, el olvido, ha hecho que se naturalice el envejecimiento con olvidos. Sin embargo, hay factores que determinan el envejecimiento, como la calidad de la alimentación, la hidratación, la calidad del sueño, y la interacción social, entre otros. Conociendo estos hábitos, podríamos intervenir y hacer cambios muy interesantes."

Noticias Relacionadas Psicología y Medicina en la UNSJ: podrían lanzar el cursillo de ingreso en el segundo semestre

Ambas especialistas coincidieron en que los hábitos juegan un rol crucial en la prevención y manejo de enfermedades neurodegenerativas. "Las personas que participaron en un proyecto de cambio de hábitos mostraron mejorías significativas. Entonces, no hay que asustarse si algo sale mal; el cerebro es sensible a muchos de nuestros hábitos, y con un enfoque temprano y adecuado, es posible hacer una diferencia," dijo Vita.

Durante la entrevista, surgió la pregunta sobre la influencia del alcohol en estas enfermedades. Vita fue clara: "El alcohol es una sustancia tóxica para todo el organismo, incluyendo el cerebro. La acumulación de exposición al alcohol produce un daño progresivo. No solo el alcohol en sí, sino los desechos que se generan al consumirlo, son altamente tóxicos y pueden llevar a otras enfermedades."

No existe una "medida saludable" de alcohol, según Vita: "Siempre es un tóxico, y la cantidad que se consume puede generar otros problemas. En resumen, cualquier medida de alcohol es perjudicial para el organismo y para el cerebro."

Las psicólogas también anunciaron que están desarrollando una aplicación para facilitar estos chequeos cerebrales. "Es la misma app que utilizamos el año pasado para hacer los chequeos, desarrollada con el apoyo de un programa de Nación que financió un plan provincial de demencias," explicó Noguera. La aplicación permitirá a los profesionales de la salud, sin necesidad de una formación muy especializada, evaluar la salud cerebral de los adultos en todos los centros de salud de la provincia. "Estamos terminando de mejorarla y la utilizaremos en septiembre para realizar estos chequeos gratuitos."

Para inscribirte poder hacerlo en memoriasajuan@gmail.com