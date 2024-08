Prevén tratar la ley de la baja de la imputabilidad a fines de septiembre y principios de octubre

Esta semana, el Gobierno envió al Congreso un controvertido proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad a 13 años. La propuesta había sido presentada inicialmente a finales de junio por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.

La diputada por San Juan, Nancy Picón, comentó en el programa Banda Ancha que apoya esta legislación, sin embargo contó algunas inherencias del tema “Cuatro diputados expusimos nuestros proyectos con las diferencias y las cuestiones en contra del proyecto a Patricia Bullrich que quisiéramos agregar o cambiar y el día lunes empezamos a tratarlo”, explicó Picón.

La diputada también destacó la gravedad de la situación actual: “Hoy solo tenemos cuatro chicos con situación complicada, pero bueno, vemos el Rosario que tenemos más de 200 muertos en niños de menores de 13 y 14 años”, aportó.

Uno de los puntos que los diputados desean agregar al proyecto es la evaluación de la capacidad de los menores para entender la gravedad de sus actos por parte de profesionales de la salud: “Hemos pedido que al proyecto del Ejecutivo se le agregue esto de que exista este aval del sector médico, desde los psiquiatras y los psicólogos, para avalar que los menores entienden la gravedad de sus actos”, aseguró Picón.

En cuanto a la postura de la Iglesia sobre la delincuencia juvenil, Picón coincidió en que los menores no nacen delincuentes: “Los chicos no eligen vivir en la delincuencia, no eligen este camino, pero lamentablemente llegan. Nosotros tenemos que dar varias respuestas”, afirmó.

La diputada subrayó la necesidad de abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil. “Esto lleva un sistema que está roto hace muchos años y que hoy tiene que salir a la respuesta. La vamos a dar en seis meses, no, pero hay que comenzar en un día. Hay que comenzar por priorizar la educación de los chicos, hay que comenzar por priorizar el alimento, el deporte. Hay que comenzar por darles una vida más sana, mostrarles otros aspectos para que no lleguen a esta situación, no”, expresó.

Picón también hizo hincapié en la necesidad de ofrecer soluciones a las familias afectadas por delitos cometidos por menores. “También tenemos que darle solución a aquella familia que pierde al padre de familia, madre o uno de los hijos. No sea abusada sexualmente por un chico menor de edad. Yo no le puedo decir a esa familia 'disculpe, él no tuvo otra posibilidad en la vida', está claro que nadie quiere que los chicos queden detenidos. De hecho, el proyecto va avanzando en distintas penas y la última es la detención”, concluyó.

