Bancos en la mira por el cobro de seguros a jubilados

La directora de Defensa la Consumidor, Fabiana Carrizo, brindó detalles sobre denuncias recibidas en la repartición por parte de los sanjuaninos.

Durante el mes de julio, el área recibió 237 denuncias, de las cuales, el 60 por ciento pertenecen a adultos mayores o jubilados que se vieron sorprendidos por descuentos indebidos en sus haberes, relacionados a la contratación de seguros que nunca solicitaron.

"Las cifras se desprenden de dos programas destinados a los jóvenes y adultos mayores, implementados desde el mes de marzo, visitando centros de jubilados y escuelas, en base a las denuncias recibidas", detalló.

Puntualmente, Carrizo detalló que "se están implementando seguros que pueden tener un valor desde 5 mil hasta 10 mil pesos. Seguros como por ejemplo de una bicicleta, que ellos no han solicitado. Los mismos aparecen en los cajeros cuando van a extraer dinero o cuando hacen un recambio de tarjeta y firman una gran cantidad de papeles que no miran con detenimiento ni son advertidos".

"En líneas generales, esos seguros se implementan a través de los bancos, estamos asesorando y dándoles las herramientas a nuestros adultos mayores para que reconozcan este tipo de acciones que son engañosas, mediante a seguros que les implementan", detalló.

Así las cosas, Carrizo informó que en los casos comprobados, desde la Defensa al Consumidor inician el trámite para la baja y también los reintegros de estos seguros no deseados.

Sobre el 40% restante de las denuncias que se recepcionaron durante el mes de junio, las más recurrentes están relacionadas a diversas faltas en el sector del comercio y obras sociales prepagas por distintos incumplimientos.

Los jóvenes también se ven vulnerados en sus derechos como consumidor

La funcionaria detalló también que los más jóvenes no están exentos de prácticas engañosas. "Hemos tenido casos en los que egresados contratan un viaje o una fiesta y las empresas no cumplen con lo prometido. Cosas similares pasan con las camperas que piden a alguna empresa y ésta no cumple con los plazos estipulados".

Ante este tipo de acciones, desde el Gobierno provincial se abordan charlas sobre los derechos de los consumidores, llegando a diferentes escuelas, uniones vecinales y centros de jubilados.