Tras las quejas por el rescate de un gato, los Bomberos de Pocito explicaron como fue el hecho

Una situación de rescate de un gato en Pocito generó una cruce entre los proteccionistas de animales y los Bomberos Voluntarios de Pocito. La controversia surgió luego de que el gato quedara atrapado en un alto poste de luz, lo que llevó a la agrupación "Ayudando Patitas San Juan" a emitir un descargo en redes sociales. Por su parte, el jefe de bomberos del cuartel de Pocito, Agustín Moya, explicó en Cien por Hora, las dificultades y limitaciones enfrentadas durante el rescate

Agustín Moya relató: "Nosotros hemos rescatado muchísimos gatos de pozos, árboles y postes". Por ello mencionó "En este caso, el gato estaba en un poste muy alto y delgado, lo que hacía el rescate extremadamente peligroso. Tenemos escaleras, pero se dividen en tres partes, lo que complica llegar a la altura necesaria sin apoyarse en los cables". También aseguró: "En situaciones anteriores, hemos usado escaleras apoyadas en postes o árboles, pero aquí no era seguro".

El jefe de bomberos explicó que el cuartel no cuenta con el equipo adecuado para ciertos tipos de rescates. "Lo ideal sería un camión con una escalera adecuada, pero no lo tenemos", dijo. "Informamos a la gente que no era seguro realizar el rescate con los elementos que teníamos, pero que íbamos a dar aviso a los bomberos de la policía, quienes sí cuentan con el camión adecuado. Sin embargo, antes de poder coordinar, ya estábamos siendo criticados en redes sociales por no querer rescatar al gato," comentó Moya.

Finalmente, el equipo utilizó un método alternativo para intentar bajar al gato. "Procedimos a utilizar chorros intermitentes de agua para que el gato descendiera. Colocamos una colcha grande para atraparlo, pero lamentablemente el gato saltó en la dirección opuesta y cayó al suelo. Afortunadamente, salió corriendo sin heridas aparentes," explicó Moya.

Moya subrayó que los Bomberos Voluntarios de Pocito suelen trabajar en conjunto con los bomberos de la policía de San Juan, aunque en esta ocasión, la disponibilidad de recursos fue un problema. "El camión de la policía estaba ocupado en otro incidente. Nos criticaron duramente, incluso recibimos insultos, pero intentamos explicar que no teníamos los elementos necesarios y que estábamos esperando ayuda," afirmó.

Si bien los proteccionistas de "Ayudando Patitas San Juan" expresaron su descontento en redes sociales, argumentando que los bomberos no actuaron de manera adecuada ni segura. Sin embargo, Moya defendió la actuación del equipo, señalando que se hizo todo lo posible dentro de las limitaciones existentes y priorizando la seguridad del personal.