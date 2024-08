Chimbas: vecinos cortaron el tránsito para pedir seguridad

Cansados. Enojados. Con miedo. Bajo esos sentimientos reclamaron los vecinos de una zona de Chimbas por mayor seguridad. El móvil de Canal 13 llegó al lugar y conversó con alguno de los vecinos que con pancartas, cantos, ollas y cornetas sonando, se manifestaron pidiendo por acciones concretas para que se acaben los hechos de inseguridad, de los que marcaron que algunos son violentos.

El corte fue realizado en la intersección de Necochea y Rodríguez, donde se congregaron vecinos de los barrios Conjunto 11, Conjunto 3, Conjunto 1, Santa María y 7 de Septiembre.

'Llevamos 10 horas cortando la calle. Parece que San Juan es una zona liberada y más esta zona de Chimbas, que antes era una zona muy tranquila y ahora no se puede ni vivir, desde hace 5 días que no sabemos lo que es dormir porque la verdad es que es terrible lo que está pasando. Nosotros no vivimos en un country y a donde vienen a buscar los votos es acá no en un country. Por eso queremos que el Ministro de Seguridad se haga presente', expresó uno de los vecinos responsables del corte.

'Nosotros pedimos seguridad, acá vino la intendenta y no nos dio una solución a nosotros. Hace 5 días que no podemos dormir, hay personas a la que le desvalijaron la casa, pedimos una garita y nos dieron 10.000 vueltas y ahora nosotros queremos una comisaría porque no se puede vivir acá. Antes era re tranquilo, ahora no se puede vivir', se quejó una joven mujer.

Otro de los voceros dijo en el micrófono de Canal 13 que cuando ocurrió uno de los últimos hechos de inseguridad llamaron al 911 y el patrullero que llegó venía del Barrio Los Alerces. Desde allá hasta acá tiene 40 minutos, imaginate que tipo de seguridad pueden dar así', puntualizó molesto.

Los vecinos indicaron que, si bien tienen una comisaría cerca, desde dicha dependencia les dijeron que no pueden llegar a la zona porque no tienen movilidad. 'Nunca pasa por acá un patrullero, ahora está lleno de patrulleros, pero a nosotros cuando los llamamos nos dicen que no tienen nafta para venir. Osea, no encontras un patrullero ni de día, ni de tarde, ni de noche', expresó un hombre.

Entre los reclamos que se hicieron escuchar en la protesta aparecieron lo inseguro que se vuelven las esperas de los colectivos en las paradas debido a los asaltos y arrebatos. En otros casos más serios, a algunas familias los criminales irrumpieron en sus hogares y los desvalijaron. 'A mi hija le quisieron arrebatar el celular y tuvo que correr dos cuadras y así un montón de vivencias que tenemos que pasar y que nadie se entera si no hacemos este corte, que lo hacemos porque ya estamos cansados de lo que pasa. Nosotros solo queremos mayor seguridad', expresó.