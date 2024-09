Desde PAMI aseguraron que van a darle el 100% cobertura de las patologías más graves

Rafael Claro, titular del PAMI en la provincia de San Juan, recibió al móvil de Canal 13 para responder a las dudas que muchos afiliados tienen acerca de cómo afectarán los recientes cambios anunciados a nivel nacional en la cobertura de medicamentos y servicios de la institución.

Al ser consultado sobre la nueva nómina de medicamentos, Claro aseguró: "Quiero llevar tranquilidad a todos los afiliados del PAMI diciendo que no se saca ningún medicamento del Vademecum. Lo que sí ha ocurrido es una readecuación en los montos de cobertura. Medicamentos que antes teníamos al 100%, ahora tienen otro valor, pero mantenemos siempre los cinco medicamentos que todo afiliado puede retirar por mes al 100%".

Entre los medicamentos que ya no tienen una cobertura total, Claro mencionó: "Tenemos medicamentos que ahora tienen una cobertura del 80%, 60% y 40%". Además sumó "Por ejemplo, los analgésicos y algunas cremas que solían estar cubiertos al 100%, ahora tienen estas nuevas coberturas. Si bien son importantes, no son medicamentos que traten patologías que pongan en riesgo la vida". Agregó que las patologías graves como las cardiovasculares, oncológicas y hepatitis siguen manteniendo el 100% de cobertura: "Nos inclinamos por mantener al 100% aquellos tratamientos que podrían producir muerte si no se tratan adecuadamente".

Además, Claro explicó que los medicamentos que ANMAT reclasificó como de venta libre también vieron cambios en la cobertura: "Los medicamentos que pasaron de ser bajo receta a venta libre ya no tienen cobertura al 100%. Sin embargo, dependiendo del medicamento, la cobertura puede ser del 80% o del 60%".

Claro también aclaró que para aquellos afiliados con tratamientos crónicos, la cobertura total se mantiene: "Una persona que tiene diabetes, por ejemplo, seguirá recibiendo insulina y todos los medicamentos relacionados con el tratamiento al 100%".

En cuanto a los medicamentos que han dejado de tener cobertura total, Claro mencionó que existe un sistema de subsidio social: "Si un afiliado demuestra que su recibo de sueldo es inferior a uno y medio de sueldo mínimo, puede solicitar un subsidio social que cubra el costo total del medicamento".

Otro de los temas que abordó Claro fue la cobertura de estudios de alta complejidad, como diagnósticos por imágenes. "PAMI nunca dejará de atender las patologías más severas. Hasta ahora, estos estudios siguen cubiertos al 100%", afirmó, aunque mencionó que la situación está en constante revisión debido a la histórica mala administración de la institución.

Finalmente, Claro se refirió a un problema recurrente en la provincia: la falta de médicos de cabecera. "Tenemos faltantes de médicos de cabecera, es una realidad. En este momento, contamos con entre 100 y 120 médicos, pero lo ideal sería duplicar ese número para cubrir la demanda de nuestros 77.000 afiliados. Queremos acortar distancias y garantizar que en todos los departamentos, incluso los más alejados como Valle Fértil y Media Agua, haya atención disponible", explicó.

Claro subrayó que la institución está trabajando para resolver los problemas de cobertura y seguir ofreciendo el mejor servicio posible a los afiliados.