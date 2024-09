Nación liberó fondos: llegarán $11 mil millones destinados a la obra pública

Este martes por la mañana, el móvil de Canal 13 se trasladó a Caucete, donde el ministro de Infraestructura Fernando Perea, acompañado por autoridades provinciales y departamentales, realizó la entrega de viviendas en el marco de un plan habitacional. Durante la jornada, el funcionario ofreció detalles sobre el progreso de las obras y los proyectos en curso más relevantes de la provincia.

El ministro expresó su preocupación por las dificultades que ha enfrentado el departamento en materia de infraestructura y servicios básicos: "Hace mucho tiempo que no logran las conexiones ni obtener lo que ellos pretenden", afirmó, refiriéndose a las demandas de los habitantes de la zona. Además, señaló que existe "un asentamiento que me está pidiendo algunos trabajos en las calles, en algunas problemáticas que tienen que ir al lugar personalmente". "No los voy a citar al centro cívico, sino vamos a ir directamente al lugar a ver cuál es el problema y le damos la solución" referenció sobre el caso.

En relación a una reciente reunión en Buenos Aires, el ministro comentó que se había discutido sobre cuestiones de hábitat y vivienda: "Estuvimos con hábitat y vivienda. Yo creo que ya están un poco al tanto todos, se firmó el convenio, terminamos firmando un convenio, un convenio que es parte de la deuda, parte de la deuda que nos están debiendo, 11.000 millones de pesos , actado entrega a certificación, que es generalmente lo que más o menos llevamos puesto hasta el día de hoy nosotros de parte de la provincia", detalló. Pese a los desafíos económicos, aseguró que las obras continuarán: "Vamos a seguir con el plan de avance de obras, no vamos a parar y estamos organizando nuevas obras, estamos llamando a licitaciones nuevas para generar esta rueda que siga girando y generar más obras, que es lo que más nos interesa".

Respecto a las obras que están en curso, el ministro adelantó que pronto se concluirá un proyecto clave para la región: "Lo que va a salir pronto va a ser lo del parque de Mayo , que ya está pactado", explicó, y añadió que el próximo proyecto importante será la remodelación del parador Punta Negra.

Perea también destacó la firma de un convenio con el Ministerio de Minería, en el cual ambas carteras coordinarán nuevas licitaciones para intervenciones en obras mineras: "Vamos a intervenir en algunas obras de minería donde podamos llamar a licitación de parte del Ministerio", comentó.

Noticias Relacionadas Orrego entregó casas y destacó que San Juan fue la primera provincia del país en reactivar la obra pública

Uno de los temas más relevantes para la provincia es la construcción en Ruta 40 Sur. El funcionario confirmó que el inicio de las obras estaba previsto para principios de septiembre y adelantó que visitará la obra la próxima semana para coordinar con las empresas. En cuanto al cronograma, afirmó que "están bastante avanzados con eso".

Finalmente, sobre los trabajos más importantes en la Ruta 40 Sur, el funcionario explicó que ya se están realizando labores preliminares: "Están trabajando ahora los topógrafos, todos los que son los trabajos. La primera etapa es un poco más lerda, pero ya están con el obrador a full trabajando y yo creo que calculamos que a mediados o fines de octubre ya estaríamos en condiciones de ver un poco", concluyó.