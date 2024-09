Remodelación: a dónde se llevarán los juegos del Parque de Mayo

Esta mañana, el móvil de Canal 13 recorrió las calles del centro de la ciudad de San Juan para mostrar cómo transcurría una jornada tranquila, a pesar de las alertas por viento Zonda que se mantienen vigentes desde el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque las ráfagas más intensas se esperan para el mediodía y la tarde, la ciudad lucía calmada, aunque con la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la provincia como medida preventiva.

El alerta naranja emitido advierte sobre la posible llegada de vientos de gran intensidad, lo que generó preocupación en la población. Sin embargo, la atención no solo se centró en el pronóstico climático, sino también en un avance importante en la obra pública, que ya había sido anunciado hace un mes: la remodelación del Parque de Mayo, el pulmón verde más grande de la capital sanjuanina.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, había anticipado a principios de semana la inminente ejecución del proyecto: “Lo que va a salir pronto va a ser lo del Parque de Mayo, que ya está pactado”, afirmó Perea, destacando la importancia de esta obra para la ciudad.

En este sentido, las obras en el Parque de Mayo comenzaron con la primera etapa de remodelación, que se enfoca en el área de juegos infantiles. Este es uno de los sectores más concurridos por las familias y será objeto de una reorganización integral. Los trabajos, que ya están en marcha, prevén la ampliación de la zona de juegos, actualmente situada sobre calle 25 de Mayo, que será trasladada hacia la intersección de calles Las Heras y San Luis.

El rediseño contempla la ampliación del espacio destinado a niños de entre 2 y 12 años, que pasará a ocupar 2.790 metros cuadrados, más del doble del área actual. Este nuevo sector estará ubicado junto al lago del parque, un espacio frecuentado por niños que disfrutan alimentando a los peces, aunque dicha práctica no esté autorizada oficialmente. Según explicó Perea, la ubicación fue elegida no solo por la cercanía al lago, sino también por cuestiones de seguridad, ya que los fines de semana el tránsito vehicular en calle Las Heras es mucho menor. Además, el tradicional circuito del viejo trencito del parque, que ya no está en uso, seguirá siendo un espacio para que los niños puedan andar en bicicleta.

Noticias Relacionadas Rivadavia sigue inaugurando obras por su aniversario

Con una inversión de 1.423 millones de pesos, la obra de remodelación del Parque de Mayo avanza en etapas. La primera, ya en ejecución, se centra en la reubicación y expansión de los juegos infantiles. La segunda etapa, prevista para 2025, abordará la limpieza y mejoramiento del lago, incluyendo el cuidado de los animales que lo habitan, como patos y peces. Finalmente, la tercera etapa se enfocará en potenciar los alrededores del parque, específicamente en las zonas cercanas a las calles Libertador y Urquiza, con la creación de un polo gastronómico-turístico.