Hay alerta por viento Zonda: ¿habrá clases en San Juan?

Para este lunes 30 de septiembre se emitió un alerta por la llegada de viento Zonda a la provincia de San Juan. En ese sentido, los padres de los alumnos locales comenzaron a preguntar si habría o no dictado de clases. Finalmente se decidió que la actividad escolar sea normal, al menos durante el turno mañana.

Cabe destacar que desde el Ministerio de Educación, no se emiten comunicados para confirmar que las clases sean normales. Sólo se publican avisos cuando se decide suspender las clases, algo que no ha ocurrido. Esto quiere decir que por lo menos el itinerario de la mañana no se verá modificado durante esta jornada.

Sin embargo, las autoridades de la cartera educativa se mantendrán muy atentos a lo que ocurra, sobre todo a las recomendaciones que les den desde la Dirección de Protección Civil.

En ese sentido, cabe destacar que el alerta naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, sobre todo se focaliza en la tarde. Allí se espera que las ráfagas oscilen entre los 50 y 65 km/h mayormente, pero podrían alcanzar picos de 90 km/h en el Gran San Juan y alrededores.