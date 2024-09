Rompemos el mito: no hay ejercicio mágico para bajar de peso

En el mundo del fitness, a menudo se habla de ejercicios "milagrosos" para bajar de peso rápidamente. Sin embargo, la coach Romi Moreno, con una vasta experiencia en entrenamiento físico, desmintió en Banda Ancha esta creencia y ofrece una visión más realista y efectiva para alcanzar resultados duraderos.

“Una alumna me preguntó sobre ejercicios para bajar la panza, y fue una excelente oportunidad para desmitificar algunos puntos clave. No existe un ejercicio que haga magia para bajar de peso”, explicó Romina, quien dirige clases grupales y entrenamientos personalizados.

Moreno aclaró que cualquier actividad física puede contribuir a la pérdida de peso, pero no se debe centrar la expectativa en un solo tipo de ejercicio. “Hay que ser conscientes de que todo lo que hagamos, ya sea cardio o fuerza, puede ayudar a generar un descenso de peso. Lo importante es combinar diferentes tipos de entrenamientos y no buscar soluciones rápidas y fáciles”.

Entre los tipos de entrenamiento que mencionó, destacó los ejercicios aeróbicos, conocidos por su capacidad para quemar calorías, y el trabajo de fuerza. “El entrenamiento de fuerza es fundamental, porque al romper fibras musculares, el cuerpo entra en un proceso de reparación que acelera el metabolismo. Esto hace que el cuerpo siga quemando calorías incluso después del ejercicio”, explicó la coach.

Además, Romina subrayó la importancia del método HIIT (entrenamiento por intervalos de alta intensidad), el cual ha ganado popularidad en los últimos años. “El HIIT es excelente porque combina momentos de alta intensidad con períodos cortos de descanso, lo que permite quemar muchas calorías en poco tiempo y seguir trabajando el cuerpo incluso después de finalizar el entrenamiento”.

A pesar de la efectividad de estos entrenamientos, Moreno insiste en que no hay una solución única o mágica para perder peso. “El secreto está en la constancia, en combinar diferentes tipos de ejercicios y, sobre todo, en acompañar el entrenamiento con una alimentación adecuada. No sirve de nada hacer ejercicios si no hay un equilibrio con la nutrición”, afirmó.

“Lo más importante es disfrutar del proceso y no buscar resultados inmediatos. El fitness es un estilo de vida, no un atajo”, concluyó.