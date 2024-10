El levantamiento de la toma del Rectorados de la UNSJ sigue levantando polvareda. Este viernes, en la vereda de la Facultad de Filosofía se llevó a cabo una actividad artística, en la que desde las organizadoras denunciaron que otros espacios están debilitando las medidas de fuerza, y por tanto, la lucha estudiantil a nivel nacional

Facundo Oropel, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y miembro de La Marea, señaló con nombre a los que terminan debilitado la medida de fuerza. La Federación Universitaria Sanjuanina y los centros de estudiantes de casi todas las facultades.

'Nos quedó un gusto a poco después de la última levantación, de cuando se levantó la toma del Rectorado. Nosotros quisimos hacer algo para seguir activando la lucha en defensa de la universidad pública, pero lamentablemente hay sectores que no están de acuerdo de que sigan las tomas de universidades, que siga radicalizándose la lucha por la educación pública. Para nosotros tenemos que ponernos al nivel de estudiantado del primer tiempo, y es por ello que decidimos mantenernos en pie de lucha y organizar algún evento que pueda atraer a la comunidad universitaria, a toda la comunidad sanjuanina en general, para que tomemos un poco más de conciencia y aprovechemos los espacios de la universidad para mover un poco la conciencia y que entremos en consideración de lo que está pasando con nuestra educación pública', sostuvo Oropel.

Luego el vocero de la agrupación La Marea señaló que los que no quisieron y quieren continuar con las medidas de fuerza son la Federación Universitaria y algunos centros de estudiantes. 'Lamentablemente ellos responden a intereses políticos particulares, los cuales nosotros no porque somos una organización más independiente y no tenemos ligación con ninguna autoridad', sostuvo.