Belén Quincose viajó a Chile con su esposo, sus hijos y una familia amiga, con la idea de pasar unas relajantes vacaciones. Sin embargo, un grupo de delincuentes les arruinaron todo al dejarlos con lo puesto únicamente al abrir sus vehículos en el estacionamiento de un shopping. Sumado a esto, entre todo lo que les robaron se encontraba un medicamento que ella necesita de forma urgente y que no se vende en el vecino país.

Quincose, correntina que vive en San Juan, contó a Diario 13 la compleja situación que está viviendo ella y su familiares. Esto se debe a que más allá de las cosas materiales, que obviamente quieren recuperar desesperadamente, también comienza a ser un tema cada vez más preocupante su salud.

‘No nos han dado respuestas ni Carabineros ni la gente del Plaza Mall de Alameda. El martes terminamos de hacer la denuncia a las 22:30. Hasta ese momento, nuestros niños no habían comido más qué un par de galletas qué teníamos. Yo tomo una medicación diaria, que no se consigue en Chile. Sufro de una neuralgia’, explicó.

El medicamento que Belén necesita lo más pronto posible es ‘Complegel Novo: citicolina 250mg’. El que suele comprar en San Juan viene en una presentación por 30 comprimidos. Sin embargo, le confirmaron que en Chile no se vende, por lo que están tratando de conseguir algún remedio alternativo.

‘Tomo 3 medicamentos. Uno de ellos es para el dolor que lo conseguí el martes, el Complegel Novo que me ayuda a poder levantarme todos los días, ya que la neuralgia me deja sin fuerzas, y el tercero es Alplax Digest. El medicamento que me falta me facilita tener una vida normal, poder levantarme a hacerle la leche a mis niños por ejemplo, sino estoy en cama varios días’, manifestó.

La afectada contó que finalmente ya pudieron pagar un lugar para hospedarse en La Serena. Si bien el ya tener un sitio para descansar les dio un poco de tranquilidad, la falta de estos comprimidos y el inexistente accionar de las autoridades chilenas, los hace vivir tristes y preocupados.

‘Espero que este miércoles sea un día diferente. Nuestros niños aún están esperando ir a la playa. Tenemos el alojamiento en La Serena abonado, desde el martes. Necesitamos que algunas autoridades puedan darnos una mano. Que mis niños estén indocumentados es lo más preocupante para mi’, reconoció.