Según el jefe de la División de Control de Fronteras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno, la recomendación es que “traigan productos procesados” ya que “no pueden ingresar frutas ni hortalizas ni ningún producto que no esté elaborado. Por supuesto, significan un riesgo sanitario para nosotros“. Tampoco se puede traer carne.

“Los lácteos, si están industrializados, no hay problemas. La leche en caja, el yogurt“, agregó.

Las cantidades que pueden ingresar a Chile dependen de la normativa aduanera. Hay cantidades que están reguladas por la Aduana de productos que pueden ingresar a Chile sin un impuesto.

Respecto al alcohol, por efectos de la Ley de Alcoholes que le toca fiscalizar al SAG, hay un límite de 30 litros que pueden ser ingresados sin la necesidad de que el SAG tenga alguna acción (que consiste en tomar una muestra para verificar la potabilidad y la característica del alcohol).

El aceite que es uno de los productos más cotizados por los chilenos debido a su alto precio en el país, se puede traer sin problema, pero solo 3 litros por persona. En el caso de los cigarros, son 3 cartones por persona.

Muchos también han querido aprovechar de traer carne de Argentina, pues además tiene fama de ser de excelente calidad. Pero para que no vayan a perder el dinero, les avisamos que se informó que no está permitido cruzar carne, debido a las “condiciones de conservación, el frío”.

Seguros y documentos

Según el Servicio Nacional de Aduanas quienes viajen desde Chile a Argentina deberán presentar, el Formulario Único de Salida del Vehículo, un documento que permite registrar el vehículo y las identidades de quienes salen del territorio nacional.

Adicionalmente, se exige contar con un Seguro de Responsabilidad Civil Internacional (más conocido como RCI). En tanto, el plazo para el retorno del vehículo es de 180 días como máximo.

Entre los otros documentos necesarios para salir del país, la aduana solicita un registro que acredite la propiedad del vehículo, como es el padrón del auto, además del carnet de identidad o pasaporte vigente de todos los viajeros.

El equipaje del viajero

Los artículos sin carácter comercial que hubiere adquirido en el Duty Free Shop, hasta US$675: no deben tener carácter comercial, deben ingresar conjuntamente con el viajero. Pueden ingresarse aquellas sin carácter comercial, hasta por un valor US$ 3.000 valor FOB y mercancías con carácter comercial, hasta por un valor US$ 1.000. facturado.

Es importante destacar que la importación de estas mercancías estará afecta al pago de los siguientes derechos de aduana e impuestos:

6% sobre el valor CIF o Aduanero.

19% de IVA , calculado sobre el valor CIF o Aduanero más el monto de los derechos de aduana.

Otros gravámenes aduaneros , tales como sobretasas arancelarias, impuestos adicionales, tasa de almacenaje, derechos específicos , cuando procediere.

Ahora que conoces todo lo que se puede ingresar por la Aduana Argentina, ¡solo queda probarlo!

Fuente: eldinamo.cl