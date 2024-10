Este miércoles la mamá de Valentino recibió una hermosa noticia que le brindó mucho alivio y felicidad. Su pequeño hijo podrá realizarse el estudio que necesita hacerse con urgencia, gracias a que consiguieron el $1.500.000 que se necesitaba para ello. Lucía Pastrán contó a Diario 13., que el intendente Sergio Miodowsky y Asistencia Social le brindarán el monto requerido por la clínica privada.

Sobre el mediodía de este 16 de octubre, Lucía recibió la confirmación de esta ayuda. En ese sentido, la mujer destacó el trabajo del intendente de Rivadavia y de la titular de Asistencia Social, Eva Acosta. ‘Hoy firmé todo gracias a Dios’, expresó a este medio.

A comienzos de noviembre, Lucía estima que le realizarían la resonancia magnética a su hijo de 4 años. Luego será el turno de una consulta con el neurólogo en la clínica CYMIN, a mediados de noviembre. El profesional le informará si requiere otros estudios o si debe viajar al Garrahan, donde le realizarían la biopsia.

Lucía también contó que la familia mantendrá en pie el bingo para recaudar fondos. Dicha actividad se llevará a cabo en la Unión Vecinal del Barrio Frondisi, en Rivadavia, el domingo 27 de octubre a las 17 horas.

Ayuda urgente para Valentino: la lucha de una madre por salvar a su hijo

Valentino, un niño de apenas cuatro años, enfrenta una dura batalla contra diversas patologías que han afectado su salud desde sus primeros meses de vida. Su madre, Lucía Pastrán, contó en Modo Siesta sobre el pedido de ayuda para poder costear los tratamientos que su hijo necesita, ya que la atención en el sistema público no ha sido suficiente.

La joven madre, explicó: ‘Valen tiene 4 añitos, tiene una neutropenia, que es un problema de la médula, un neuroblastoma en el tórax, que es cáncer, y también sufre crisis de epilepsia y tiene dos lesiones en el pulmón’. Según Pastrán, el diagnóstico fue progresivo: ‘Al mes de vida le detectaron el problema de la médula y al año y medio el cáncer’.

A pesar de la gravedad del cuadro médico de Valentino, hasta ahora no ha podido comenzar el tratamiento que necesita. ‘Todavía no está con tratamiento porque en el Hospital Rawson dijeron que no está apto para quirófano, no lo pueden biopsiar ni operar’, relató la madre con preocupación.

La joven, señaló que el hospital indicó que no tienen la tecnología adecuada para realizar los estudios que Valentino requiere, pero ella descubrió que esto no era del todo cierto: ‘Me dijeron que el resonador estaba roto, pero después me enteré de que sí está funcionando’.

Frente a esta situación, Lucía decidió recurrir a médicos particulares. ‘Lo llevo al CIMYN, donde están intentando encontrar otra forma de tratarlo’. En ello, sumó ‘El neurólogo que lo atiende está haciendo todo lo posible’. Sin embargo, los costos de los estudios y consultas son elevados, y ella no cuenta con obra social: ‘Cada vez que él va a una consulta, hay que abonarla’.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la familia en este momento es costear una resonancia magnética que Valentino necesita para continuar con su diagnóstico y tratamiento. ‘La resonancia cuesta un millón y medio de pesos, y además debemos pagar el anestesista, el prequirúrgico y el cardiólogo’, explicó Lucía.

La familia espera que la resonancia permita avanzar con el tratamiento. ‘El neurólogo va a decidir si hay que enviarlo al Hospital Gárraga en Buenos Aires, dependiendo de lo que revele la resonancia’, explicó Lucía, quien también se mostró esperanzada tras enterarse de que el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de su titular Carlos Platero, está dispuesto a colaborar con su situación. ‘Me han dicho que tienen las puertas abiertas para dialogar, y mañana tengo una carta de recomendación para ir al Centro Cívico. Ojalá que podamos encontrar una solución’, expresó con esperanza.

Valentino, por su parte, es un niño lleno de vida y entusiasmo. ‘Me pidió ir al jardín, así que está haciendo salita de tres’, contó su madre. A pesar de los desafíos, el pequeño disfruta del fútbol y es un hincha apasionado de River Plate, según reveló en la entrevista. ‘Es un niño hermoso, inquieto y muy charlatán’, dijo Lucía entre risas, mientras Valentino saludaba tímidamente.

Para ayudar a Valentino, podés llamar al 2645017048 o colaborar al alias: LUCIAPASTRAN28 a nombre de Lucía Támara Pastran.