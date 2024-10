El licenciado Marcelo Molina, titular de Tránsito y Transporte de la provincia, informó en el programa Cien por Hora sobre el avance en la implementación del boleto escolar gratuito para 10.000 alumnos. Este beneficio permitirá a los estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario contar con cuatro boletos diarios, no acumulables, para facilitar su transporte hacia las instituciones educativas.

"Vamos en una etapa más de las modificaciones que se vienen realizando en el sistema de cobro y control del sistema SUBE", explicó Molina. Detalló que los beneficiarios recibirán un correo electrónico en el cual se les indicará los pasos a seguir para validar su condición de beneficiario a través de una terminal de autoservicio o un dispositivo con NFC.

Este beneficio es asumido directamente por el Estado, como explicó el funcionario: "El Estado le va a pagar esos boletos a las empresas, y el usuario no tendrá que hacer un pago directo por ellos". Sin embargo, aclaró que los boletos no son acumulables, es decir, si no se usan en el día, se perderán: "Esto es a los fines de que el beneficiario haga buen uso del beneficio".

Además, Molina señaló que el programa contempla a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, sin límite de edad, siempre y cuando el ingreso familiar no supere los tres salarios mínimos vitales y móviles. "Vamos a asistir a 10.000 personas que van a tener la disponibilidad de cuatro boletos por día, no acumulables", remarcó.

El funcionario también informó que se está trabajando en una modificación para incluir el día sábado como parte del beneficio para los universitarios, quienes expresaron la necesidad de este servicio adicional. "La próxima semana, a los universitarios les llegará un mail para actualizar su beneficio y agregar el día sábado", señaló.

Finalmente, Molina destacó la importancia del correcto uso del boleto gratuito y aclaró que las credenciales actuales seguirán siendo válidas hasta fin de año, aun cuando se estén realizando ajustes en el sistema: "Los choferes pueden pedir la credencial si tienen dudas, para evitar el mal uso del beneficio, que es financiado por el Estado provincial".