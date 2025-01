Esta semana, las remodelaciones y el anuncio de un nuevo negocio en el histórico edificio del ex Cine Renacimiento tomaron por sorpresa a la comunidad sanjuanina, especialmente por los antecedentes del proyecto, que había quedado en pausa debido a intervenciones de organismos que buscan proteger su valor arquitectónico y cultural.

Jorge Cocinero, arquitecto y presidente de la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS), habló con Diario 13 y expresó su descontento con las obras en curso, afirmando que no se había notificado al Consejo de Patrimonio de ningún avance en el proyecto: "Me enteré por los medios de comunicación. En la última reunión del año con el Consejo de Patrimonio, pregunté por el estado del expediente, y la respuesta fue que ‘seguía su curso’, pero nunca se especificó en qué consistía ese curso", señaló Cocinero.

El arquitecto criticó la falta de información y de cumplimiento de los procedimientos establecidos, como la aprobación de planos por la Dirección de Planeamiento y las visitas al edificio para evaluar su estado: "Hemos solicitado múltiples averiguaciones, pero no sabemos si se hicieron. La verdad, no entiendo para qué existe el Consejo de Patrimonio si no se respetan las instancias que deberían ser consultadas", añadió.

Por su parte, Gladys González, directora de Patrimonio Cultural de la provincia, decidió no brindar declaraciones ni aclarar la situación respecto a las reformas que se están llevando a cabo en el inmueble.

Sobre el edificio, el ex Cine Renacimiento es un edificio histórico de la capital sanjuanina con un valor arquitectónico y cultural significativo. Su preservación fue motivo de debates desde el inicio. Este inmueble está cerrado desde hace una década aproximadamente, tras el paso de una iglesia evangélica. El dueño tiempo atrás manifestó que el lugar le ocasiona muchos gastos, y ahora su objetivo es el funcionamiento de un negocio.