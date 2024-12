El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, brindó detalles sobre las acciones emprendidas para enfrentar los problemas que aquejan al sector vitivinícola de la provincia. En rueda de prensa, abordó tanto los daños por las recientes lluvias y granizos como la incidencia de la peronospora, calificándolos como las prioridades más urgentes.

Fernández detalló que se realizaron recorridos en las principales zonas afectadas del Valle de Tulum, identificando daños puntuales en departamentos como Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo.

Aunque no se observó un daño generalizado, se recibieron denuncias de productores en las primeras 24 horas tras la apertura del registro: “Hablé con el Secretario de Agricultura, ya se habían recibido 11 denuncias de productores de estas zonas reportando daños y se vio la posibilidad de que esos productores, a medida que se verifica ese daño, sean incluidos en el programa de asistencia que tiene el Ministerio de la Producción vigente para ayudar con subsidios y compensar parte de los daños sufridos por esta contingencia.” explicó.

Por otra parte, el ministro aclaró otra situación de la cuál no había novedades. Se trata de los terrenos a cargo bajo la administración del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) donde el ministro aclaró que esos lugares permanecerán bajo la orbita del mismo, ya que no están involucrados en las disposiciones del Gobierno Nacional. Respecto al personal de la institución, señaló que las desvinculaciones previstas corresponden únicamente a retiros voluntarios y no afectarán a los empleados de planta permanente. Además, se evalúa incorporar a los profesionales contratados en proyectos del Ministerio para aprovechar su experiencia técnica.

Consultado sobre las declaraciones de Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, quien afirmó que los daños reportados oficialmente son inferiores a la realidad, Fernández explicó que los datos proporcionados corresponden exclusivamente a las denuncias realizadas por los productores.

“Nosotros no decimos que esos sean los números finales, solo reportamos las notificaciones que recibimos”, subrayó el ministro. Reconoció que, incluso si se duplicaran las cifras oficiales, el impacto total sería del 8% de la superficie cultivada en San Juan, con hasta un 16-17% de afectación en zonas críticas como Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento.

En paralelo, el funcionario destacó el lanzamiento de una convocatoria a entidades vitivinícolas, académicas y técnicas para trabajar en un plan estratégico para el sector en la provincia. Este plan busca abordar problemáticas estructurales, como las contingencias climáticas y los desafíos de comercialización, para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector vitivinícola.