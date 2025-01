“Hoy seguimos camino. Disponemos de documentos provisorios (gracias Claudia Sarmiento y Lucas Becerra, que desde la atención del gobierno de San Juan agilizaron este tramite). Gracias Sole Mateo, Paula Dominguez y mis amigos Sanjuaninos, por posibilidades la disponibilidad de mi medicación. Gracias a toda ma gente que compartió mi video, que se tomó el tiempo de hacer una nota en su trabajo, de enviarme mensajes. Gracias por ese movimiento que nos acompaño en el difícil momento que atravesamos. Gracias a nuestras familias. A todos, gracias por las infinitas asistencias. Hoy, pudimos resolver con facilidad nuestros problemas, y seguir camino, tratando de revertir la experiencia de nuestros niños. Chile es un hermoso país, y su gente ha sido amable y alegre desde la aduana hasta hoy. Lamentablemente las corporaciones tienen sus prioridades, y claramente no son sus clientes sino solo el dinero que pueden dejar en ellas. El MallPlaza no responde por lo sucedido, no se hace cargo de la seguridad dentro de sus instalaciones, para considerar. Nuestras familias han podido resolver la disponibilidad económica que nos permitió pagar los documentos, trasladarnos hasta el consulado, cargar combustible, alimentarnos y seguir camino. Pero que le sucede a una familia sin esta posibilidad. Todo es dinero, y dinero local. Espero este suceso nos sirva a todos, para cambiar lo que se puede, que no es no conocer un país, o enemistades con nuestros hermanos chilenos, es valorar la seguridad, el derecho al consumidor, la asistencia de nuestros funcionarios y la compañía de nuestros familiares y amigos. Gracias nuevamente, y dios los bendiga inmensamente”.