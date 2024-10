Durante la tarde del pasado martes, se estaba llevando a cabo un partido en el marco del fútbol sanjuanino, entre Picón y Alianza. En ese contexto, una de las personas que integraban el banco del primer club mencionado, agredieron a un futbolista lechuzo. El joven quedó inconsciente y actualmente está en terapia intensiva.

El afectado fue Román Páez, quien en principio fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Pocito. Sin embargo, luego fue trasladado hasta el Cymin desde donde su padre habló con el móvil de Canal 13.

‘Nos dicen que clínicamente los análisis han salido bien, está estable. Estamos a la espera todavía de la tomografía para ver si ha causado algún daño óseo. No arrojan algo claro los rayos X, entonces estamos esperando la tomografía para ver qué daño ha ocasionado en el maxilar, qué es lo que siente el dolor. Todavía está en terapia intensiva’, manifestó Walter Páez.

El hombre contó que en esta ocasión habían decidido no ir a la cancha para alentar a su hijo. Esto tiene que ver con la violencia que viene caracterizando al fútbol sanjuanino desde hace bastante tiempo.

‘No habíamos asistido a la cancha porque sabíamos que la cancha es pesada. Por ahí no somos bien recibidos. Me avisaron cuando pasó el hecho y bueno, acudimos al hospital de Pocito. Mi hijo no ve quién le pega, pero sí está identificada la persona, sí se hizo la denuncia policial. Policías llegaron al hospital para tomarle la denuncia a él personalmente’, relató.

Por último, Walter Páez reconoció que realmente siente un profundo miedo de que su hijo vuelva a las canchas. A pesar de que los jugadores deberían ser los más protegidos en este tipo de eventos, al ser los protagonistas, terminan siendo de las mayores víctimas de estos ataques.

‘Lo he visto bien, con un poco de dolor. Le duele mucho la cabeza, está un poco perdido, pero está bien. Me dijeron la doctora que clínicamente él está bien por el momento. Nunca imaginé que le podría pasar a mi hijo, no está bien que le pase a cualquier jugador y encima adentro de la cancha. Da miedo’, sentenció