Tragedia en Las Casuarinas: el joven motociclista dejó un mensaje premonitorio antes del fatal accidente

Un trágico accidente en donde dos primos chocaron en el departamento 25 de Mayo golpea hoy en día los vecinos de esa localidad . Alexis Rodríguez, de 20 años, falleció en el impacto entre dos motocicletas en la localidad de Las Casuarinas, en la intersección de Mariano Moreno y Sarmiento. En el siniestro también resultó gravemente herido Gonzalo Rojas, su primo, quien aún lucha por su vida.

Lo que impactó especialmente a familiares y amigos es una publicación en Facebook que Alexis compartió apenas dos días antes del accidente. En su mensaje, que ahora parece una premonición, el joven expresó su amor por las motos y reflexionó sobre el dolor que su partida podría causar a sus seres queridos. El mensaje decía: “Era un loco por las motos, pero tuve que cambiar cuando veía que mi mamá me miraba cuando me iba, y cuando volvía estaba sentada en el mismo lugar y de la misma manera, esperando que yo volviera con la moto. Me puse a pensar en el dolor que le podría causar si yo me iba y no volvía…”, terminando con un llamado a la reflexión para quienes disfrutan de la velocidad.

La comunidad alrededor reaccionó con tristeza, recordando a Alexis como un joven querido y apasionado por el fútbol. El club Banfield Taladro, de la Liga Veinticinqueña de Fútbol, del que era parte, publicó un sentido mensaje de despedida: “Hoy con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado nos toca despedir a un gran jugador de nuestro club, amigo y compañero. QEPD Alexis (Chato) nos dejaste un gran dolor, no lo podemos creer”.