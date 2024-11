Algunos días después de que el gobierno de la Nación publicara el decreto que habilita a supermercados y kioscos a comercializar medicamentos de venta libre, desde la Cámara de Comerciantes Unidos que nuclea a supermercadistas de San Juan, aseguraron que ellos no están de acuerdo con la medida, a pesar de que podría implicar un mejor nivel de ventas en sus negocios.

En contacto con diario 13 Marcelo Quiroga presidente de la cámara de comerciantes, explicó que si bien la desregulación les permitiría a los supermercados vender medicamentos de venta libre esto no resulta seguro según su opinión.

La de regulación ha llegado al país pero todo tiene un límite muchas veces se planteó desde los comercios desde los supermercados que las farmacias vendían carteras ropa y hasta golosinas como la cadena farmacity, pero no porque ellos lo hagan nosotros vamos a adoptar la misma posición aseguró el referente.

Quién recordó que en su momento los supermercadistas y los dueños de kioscos salieron a reclamar en contra de esta venta de elementos que no eran medicamentos en las farmacias, por lo que explicó que como a ellos esto les afectó no están dispuestos a hacer lo mismo en este caso.

El comerciante aseguró que tener al alcance de la mano de las personas una variedad de medicamentos le parece muy peligroso y hasta irracional, ya que puede causar una muerte de una persona, yo no sé si el ministro Federico Sturzenegger se haría cargo en caso de que se produzca un fallecimiento opinó.

Acto seguido Quiroga recordó el viejo dicho que dice zapatero a sus a tus zapatos y hizo referencia a que cada comerciante cada rubro debería respetar los productos que debe vender de acuerdo a su ocupación tenemos que defender cada uno de los comercios para que sean rentables para poder soportar la crisis que estamos viviendo o que no.

Otro factor que le preocupa al dirigente es el tema de las regulaciones es que aseguró que sí un supermercado pone en góndolas pone a la venta productos de farmacológicos inevitablemente salud pública llegará a los comercios a imponer sus controles y es posible que lleguen a sufrir grandes multas algo que tiraría por tierra las ganancias posibles.

Estamos a favor de la libertad de comercio pedimos que no haya control de precios que bajen los impuestos para que nos permitan trabajar, pero no estamos a favor de una este tipo de regulaciones en la Argentina hay 12,000 puntos de venta 12,000 farmacias es decir que hay gran cantidad de puntos de venta no tiene sentido sumar más bocas y más teniendo en cuenta que no son expertas y pueden causar un riesgo a la población cerró.

Mientras los supermercadistas se muestran reacios a comercializar medicamentos desde el sector de los kiosqueros de San Juan Claudio rinsa presidente de la asociación de quiosqueros de la provincia aseguró en el programa 100 por hora que ellos ven con buenos ojos esta iniciativa el que os quiero que tiene más mercadería más vende no es que vayamos a hacer un gran negocio pero la gente busca soluciones rápidas y sobre todo fuera del horario de las farmacias aseguró el comerciante además apuntó que no nos mueve la aguja este tema tampoco vamos a hacer una gran ganancia con la venta de fármacos luego recordó que las farmacias también se vienen metiendo con el rubro de los kioscos ya que hay algunas que hasta venden bebidas o golosinas.

Mientras tanto el ministro de salud de la provincia Amílcar Dobladez, explicó exclusiva a Diario 13 que este tema está siendo analizado por el equipo de asuntos legales del ministerio de educación para de salud para saber cuáles serán las acciones a seguir es que mientras existe un decreto nacional que de regula las la venta de algunos fármacos de venta libre en San Juan existe una regulación provincial que establece la prohibición por eso se está analizando este tema desde la faceta legal