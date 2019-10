Esta casa embrujada te pagará $ 20K de dólares si terminas sus desafíos

ADVERTENCIA: Este artículo contiene un video gráfico.

Una casa embrujada en Tennessee es tan extrema que los participantes deben firmar una exención de 40 páginas, crear una palabra segura, pasar una prueba de drogas y más antes de ingresar, pero el afortunado sobreviviente de la gira recibirá $ 20,000.

McKamey Manor, sin embargo, es tan aterrador que nadie ha terminado nunca, según WFLA.

Un anuncio en el sitio web promociona McKamey Manor como "La única experiencia interactiva en el mundo VERDADERA de 4 a 7 horas".

El propietario Russ McKamey dijo que gastó más de $ 1 millón en la creación de una casa embrujada donde los fanáticos pueden vivir sus fantasías de películas de terror gratis, solo traigan una bolsa de comida para perros para uno de los cinco perros de McKamey. "Lo cual es una locura. No soy una buena persona de negocios", admitió Russ al medio.

En los clips presentados en línea, los participantes, que parecen magullados, ensangrentados y completamente petrificados, son empujados, con los ojos vendados, les gritan y los entierran en el barro. Además, a algunos les afeitan la cabeza. Ya saben, la diversión familiar promedio de Halloween.

Para renunciar, deben pronunciar "Realmente no quieres hacer esto" en la cámara. Sin embargo, antes de que los invitados comiencen su desgarrador viaje, Russ les exige que vean una película de dos horas. El video, "And Then There Were None", es básicamente un montaje de tortura de cada concursante que intentó sobrevivir a la terrible experiencia entre julio de 2017 y agosto de 2019.

Aquí hay una lista completa de los otros requisitos:

• Tener 21 años de edad o más, o 18-20 con la aprobación de los padres

• Completó "Sports Physical" y una carta del médico que indica que tiene autorización física y mental

• Pasar una verificación de antecedentes provista por McKamey Manor

• Ser proyectado a través de Facebook, Facetime o teléfono

• Prueba de seguro médico.

• Firme una exención detallada de 40 páginas

• Aprobar una prueba portátil de drogas el día del espectáculo.

Pero, ¿cómo evoca Russ el miedo suficiente para que los fanáticos abandonen antes de obtener el premio en efectivo? "Cuando uso la hipnosis, puedo colocarte en una piscina de gatitos con un par de centímetros de agua y decirte que hay un gran tiburón blanco allí, y pensarás que hay un tiburón allí", explicó. "Y así, cuando tienes ese tipo de poder sobre las personas, y haces que hagan y vean las cosas que quieres que vean, entonces pueden irse de aquí pensando que realmente sucedió". Y pensamos que Jigsaw estaba retorcido.

Listo para un pequeño susto? La lista de espera ya tiene 24,000 solicitantes.