Madre encuentra a su hijo usando el dispositivo Alexa para resolver sus deberes

Los asistentes de voz como Google Home, Alexa o Siri, si bien pueden ser de bastante ayuda, ya que hacen llamadas telefónicas, reproducen música, controlan la temperatura y las luces del hogar, tienen una cierta “desventaja”. El modo de uso es tan fácil, que hasta los pequeños las utilizan, y les sirve para hacer trampa al momento de hacer sus deberes sin tener que pensar siquiera.



Es así como un niño de 9 años, Bryce Gormanley, de Reino Unido, se dio cuenta que Alexa era la salvación para su tarea de la escuela. Leanne Gormanley, su mamá lo descubrió y comenzó a grabarlo a escondidas.



En el video se puede observar como Bryce le hacía preguntas de multiplicaciones al servidor,”Alexa,¿8 multiplicado por 4?”,”32”,respondió la asistente de voz. Después de escuchar varias multiplicaciones y ver a su hijo anotar los resultados en el cuaderno, la madre lo interrumpió: “¿Qué está pasando aquí?”,él niño se giró y notó que su mamá estaba grabando mientras se reía, entonces, contestó con naturalidad, "Estoy haciendo los deberes" y prosiguió haciendo preguntas.



Leanne le recalcó a su hijo que esa no era la manera en la que se hacían los deberes, y que después los tendría que hacer de vuelta él solo.



La madre no dudó en subir el video a Facebook y escribió junto a la publicación, "Diría que es un gran esfuerzo, hijo... Pero no. No se hacen los deberes con Alexa, Bryce. Un sobresaliente para la inteligencia de este chico", él video se convirtió en viral estas últimas semanas con más de 20.000 reacciones y alrededor de 30.000 veces compartido.