Maestra se convirtió en "youtuber" para enseñar durante la pandemia

Es de público conocimiento que las clases presenciales están frenadas por la pandemia. Pero lo que no se detuvo nunca fue el amor de los docentes por su trabajo. Este amor fue el que llevó a Veronica Dominguez a seguir enseñando a sus alumnos mediante YouTube



La profesora de teatro, que se hace llamar "Seño Vero" en la plataforma de Google, habló con Canal 13 y contó como trabajan en clase durante el aislamiento. La docente comentó que en uno de los colegios donde desempeña su actividad, vienen trabajando con aulas virtuales y tecnología. Eso le permitió dedicarse a su actividad en internet.

Veronica contó que no solo utiliza YouTube, sino que también utiliza otras redes. En el caso particular de las escuelas alejadas o de menores recursos, utiliza contenidos específicos que distribuye mediante WhatsApp, por las conexiones de red. En algunos cursos del secundario, utilizan videos de TikTok para hacer su trabajo: "Es muy divertido el resultado" Exclamó.

A la hora de la adaptación, la docente detalló que en su caso particular, no fue complicado volcarse a internet. No obstante, otros colegas no tuvieron la misma suerte. La mujer hizo hincapíe en que es necesario actualizarse con respecto a los celulares y computadoras que utilizan los docentes, para poder hacer mejor el trabajo: "Es una necesidad".

A pesar de las complicaciones que se presentan, la "Seño Vero" continúa entreteniendo a sus alumnos y llevandoles su carisma y el conocimiento para aprender teatro, de la mejor manera.