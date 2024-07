Regó por 4 años una planta y descubrió algo insólito

En las redes sociales, especialmente en TikTok, las historias curiosas y anecdóticas suelen captar la atención del público, y esta no fue la excepción. Una mujer compartió un video en el que relataba cómo, después de cuatro años de regar con dedicación y esmero una planta en su casa, descubrió que en realidad era de plástico.

Según contó en el video, durante todo ese tiempo, su planta se mantenía verde y brillante, lo cual la llenaba de orgullo ya que siempre había tenido mala suerte con las plantas, y se le secaban rápidamente. Creyó que finalmente había superado su mala racha con las plantas, hasta que empezó a notar que su planta tenía siempre las mismas hojas y no mostraba ningún signo de crecimiento.

"Pensé que quizá le faltaba un poco de tierra, así que le pedí a un familiar que fuera por un poco para ponerle y ver si así 'revivía'", relató la mujer. La sorpresa llegó cuando al manipular la planta, descubrió que era de plástico. "La mata es de plástico, no es que sea bruta yo, porque no lo soy, pero la mata era de plástico", dijo entre risas en el video, mostrando su asombro y desconcierto.

El video rápidamente se volvió viral, y otros usuarios compartieron experiencias similares. Un usuario comentó: "A mí me pasó lo mismo con un cactus que me regalaron. Un año cuidándolo, yo bien contenta porque era lo único que no se me moría hasta que descubrí que era de plástico". Otro usuario se preguntaba dónde se había acumulado tanta agua durante esos cuatro años.

Las respuestas no pararon ahí. Otro comentó: "A mí me pasó; trabajando en un supermercado, la mitad de las plantas eran reales y la mitad de plástico, y yo les echaba agua a todas hasta que el supervisor me vio".

Esta historia no solo arrancó carcajadas, sino que también demostró que la mujer no estaba sola en su experiencia. La comunidad de TikTok la apoyó y muchos compartieron sus propias historias de confusión y sorpresa con plantas de plástico, creando un momento de humor y camaradería en la red social.