Ramiro Marra fue echado de La Liberad Avanza (LLA) el miércoles en la noche y el mundo de la política reaccionó al respecto. Tras su despido, en redes sociales se viralizó un pedazo de entrevista que el ex candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concedió al programa “Hay algo ahí” del canal de streaming Blender en 2024, en el que el conductor Rebord le advierte lo que al final le sucedió.

El multifacético Rebord comenzó la advertencia consultándole si no le había molestado que lo hayan removido de la presidencia del bloque de LLA en la Legislatura Porteña. "No te creo que no te rompió las pelotas que te remuevan de la presidencia del bloque en la Legislatura", lo increpó el conductor, a lo que el libertario respondió: "Cómo me va a romper las pelotas algo que fue trabajado y hablado".

Rebord lejos de retroceder insistió explicándole a Marra: "Porque si vos sos presidente de bloque y de repente viene Pilar Ramírez y dice, che”. Sin embargo, Marra no quiso dar el brazo a torcer y contestó: “Vos viste el cargo que asumí después, Asesor Presidencial”, a lo que el periodista le expresó. "Te dan un caramelito"

Marra defendió la decisión de la cúpula de LLA asegurando que ser parte del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei era algo bueno para su actualidad política, y que formaba parte de un equipo de asesores.

"No me estas tomando como consejo esto, solo me estás tomando como agresiones esto y te digo guarda", le retrucó Rebord. Luego, el entrevistador le explicó: "Vos fuiste candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si la Ciudad hoy estaría mejor con vos como Jefe de Gobierno, pero la vara está muy baja en este momento. Yo no te quiero meter en un quilombo, capaz te quiero dar una mano"

Marra le respondió al conductor: "¿Cómo me darías una mano?”, a lo que Rebord le advirtió algo que meses más tarde, en este enero del 2025 se volvería una realidad. "Avivate un poco, porque fijate lo que está pasando, te la están haciendo. En la Legislatura te la están haciendo. Te la están haciendo, Pilar Ramirez empieza diciendo, che Marra no tiene que ser. Después Javier te dice, eh Ramiro no sabes el cargaso que te tengo, se llama súper agente especial de asuntos importantes".