Embajadoras del Sol: "No buscamos cumplir con esquemas estéticos"

La ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynspan, se refirió al inicio de las elecciones departamentales de las embajadoras culturales para la Fiesta Nacional del Sol 2020.

En este sentido, la funcionaria, destacó la apertura y la diversidad de las postulantes. “Costaba que haya más candidatas en algunos departamentos, por la población, la cultura, el temor a la exposición, siempre algunos departamentos tenían muchas postulantes y otros muy pocas”, comentó.

“Con esto se amplían las posibilidades porque hay gente que siempre quiso pero no daba con el perfil estético o la edad que se creía que había que tener. Pueden estar amas de casa, mujeres que estén trabajando y esto se ha dado y es interesante”, señaló Grynszpan.

“En la etapa final se va a priorizar el proyecto, el sentido de pertenencia y en eso tenemos que trabajar todos. No solo la Fiesta del Sol. Es una manera de concientizar una población sobre la importancia del rol de la mujer. No hemos venido a este mundo a cumplir con esquemas estéticos, y es muy importante para los jóvenes este ejemplo”, sostuvo la ministra.

“Ahora hay mayor diversidad y vamos trabajando el formato en las convocatorias, ya no es una pasarela para un desfile. Queremos que se destaque lo que tiene cada persona para presentar. El proyecto recién entra en juego para la elección final. No hace falta para la elección departamental. Luego, con el intendente, acuerdan trabajar sobre un proyecto en particular, que aporte algún beneficio para la comunidad y que esté funcionando o que tenga un equipo trabajando”, aclaró la funcionaria.

Como parte de esta nueva mirada, este año los municipios elegirán Embajadoras, mujeres que serán representantes del turismo y la cultura de sus departamentos. Además, el programa de Revelaciones Música sigue consolidándose y sumando a nuevos artistas en todos los rincones de la provincia.

Las elecciones comenzarán en 9 de Julio y, la mayoría de los departamentos, elegirá al mismo tiempo su Embajadora y su Revelación Musical. Estas últimas actuarán en la Noche de Revelaciones y en los diferentes escenarios de la FNS.

Inscripciones

Ya están abiertas las inscripciones de ambas convocatorias. Los/las interesados/as podrán anotarse en su municipio, o hacer una preinscripción en la web www.fiestanacionaldelsol.com. Tendrán tiempo hasta el 7 de octubre.

En el caso de Embajadoras, pueden participar mujeres mayores de 18 años, o que cumplan esa edad antes del 29 de febrero. A partir de este año no hay límite máximo de edad. Deben tener al menos tres años de residencia en departamento que desean representar y haber concluido el secundario, o estar finalizando el último año.

En Revelaciones Música pueden participar bandas o solistas de todos los géneros musicales. Los participantes deben tener más de 16 años. Los grupos podrán tener hasta 12 integrantes y, al menos uno de ellos, deberá tener domicilio en el departamento que deseen representar.