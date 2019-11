Qué pasó en la actuación del Chaqueño Palavecino en Jáchal

Este viernes se vivió la primer noche de Anfiteatro en la Fiesta Nacional de la Tradición 2019 que presenta su 59° Edición en el departamento Jáchal. Según la organización, cuya cabeza es el propio intendente Miguel Vega, hay conformidad por la gran cantidad de público que asistió para ser un día viernes, cuando tradicionalmente asiste menos gente que los días sábado de la fiesta que es la noche central, cuando se escenifica el Fogón de Los Arrieros.

En este caso este viernes se eligió a la Paisana Nacional de La Tradición que es Milagro Alonso Quiroga, de 18 años que tuvo una votación muy reñida con Yamila Soledad Castro, que terminó elegida como segunda Paisana, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Si de emoción hablamos también se destaca el homenaje que se rindió al fallecido Alberto Matius, creador del ballet folclórico que lleva su nombre y a Cosme Yáñez, quienes fueron cultores de esta fiesta y murieron en este último año.

Los artistas que abrieron el espectáculo fueron El Chango Huaqueño y Minguez Barboza, un lujo para un inicio de fiesta, ya que tranquilamente podrían haber quedado como números centrales junto a los artistas Nacionales que llegaron para esta edición del viernes 15 como; Nombradores del Alba, Los Tekis y El Chaqueño Palavecino.

Los dos últimos fueron quienes se llevaron la ovación de un público que ya colmaba las tradicionales gradas del Anfiteatro Buenaventura Luna.

En el Caso de los Tekis con el clásico carnaval jujeño incorporando efectos especiales como bombas de papelitos, espuma y llamaradas sobre el escenario.

El Chaqueño Palavecino comenzó su presentación enojado por el horario en el que actuó y esto se pudo comprobar con algunos cruces detrás del escenario, algo que después el cantante no disimuló cuando habló al público con expresiones como: “yo les dije que actuaran todos y yo al final, si me tengo que quedar porque ustedes quieren me quedo, pero hay otros compañeros que están esperando ahí atrás”, aseguró en clara referencia a que quería actuar no más allá de la una de la mañana y al final del espectáculo, situación que no se dio por demoras a lo largo de la noche.

Altas fuentes de la organización también confiaron a Canal 13 que lo habían citado para dar una serenata a las candidatas a reina, pero al final esto tampoco se dio porque eligieron a un cantante local para hacerlo sobre el escenario, cuestión que tensó más las cosas.

De todas maneras el show de este grande del folclore comenzó tenso y terminó con más de dos horas de actuación, cuando iba a tocar solo una hora quince y con el público de pie ovacionándolo y pidiendo que no se vaya.