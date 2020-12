Cande y Paulo siguen sorprendiendo con su música

El dúo sanjuanino integrado por los talentosos Cande Buasso y Paulo Carrizo se hizo conocido a nivel nacional por su versión de “Barro Tal vez” en homenaje a Luis Alberto Spinetta.

El video de la canción superó los once millones de visualizaciones en YouTube y, a partir de ahí, la carrera de los jóvenes ganó trascendencia nacional.

Este cóver jazzero a contrabajo y piano se presentó por primera vez en el marco de un homenaje al fallecido músico en un evento organizado por la Municipalidad de San Juan.

Ahora, la pareja grabó un video en un bar de Buenos Aires en donde sorprende con la estética y el estilo musical.

Conocidos a nivel internacional, el sello británico Decca les propuso trabajar junto al célebre productor Larry Klein, ganador de varios premios Grammy.

Así, Cande y Paulo publicaron un hipnótico cóver de "Treaty", honrando al gran Leonard Cohen en el cuarto aniversario de su muerte. La canción original aparece en You Want It Darker (2016), el disco que estrenó el músico y poeta canadiense poco antes de morir.

"La experiencia de tomar una canción de Leonard Cohen junto a su amigo y colaborador Larry Klein es demasiado difícil de explicar con palabras. Es profunda y nos ha enseñado humildad, pero dejaremos que la música hable por sí sola. Esperamos haberle hecho justicia y a cambio celebrar a Leonard, su música y su vida", expresaron Cande y Paulo a través de un comunicado.