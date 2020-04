Las 10 series cortas de Netflix ideales para el fin de semana

Para aquellos ansiosos que no se pueden quedar quietos en un sillón, la plataforma Netflix ofrece un catálogo de diez series ideales para ver en todo el fin de semana.

La primera opción inevitable es: "Unorthodox", la serie está basada en una historia real de una joven judía que deja su comunidad ortodoxa para mudarse a Berlín.

"Maniac" dura 6 horas y la segunda propuesta protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, relatan la experiencia de dos desconocidos que forman parte de un ensayo farmacéutico con final inesperado.

"Typewriter" es ideal para quienes aman el género de suspenso o terror. De origen indio, protagonizado por niños "cazando fantasmas", es considerada la "Stranger Things india", en alusión a la serie estrella de la plataforma de video a demanda.

Tres horas de primera temporada tiene "After Life", donde Ricky Gervais da vida a Tony, un hombre que tras perder a su esposa decide vivir haciendo lo que tiene ganas, sin ningún tipo de límite. La segunda temporada se estrenara en la marca californiana el 24 de abril.

"Bonding" tiene 7 capítulos con una duración de 15 minutos, basado en la vida real de Rightor Doyle. Una propuesta para los amantes de la comedia negra.

Siguiendo con las ofertas basadas en historias verídicas dentro mencionamos "Así nos ven": En 1989, un grupo de jóvenes fueron detenidos y juzgados injustamente.

"The End of the Fucking World" es un drama adolescente indie de Netflix que logró gran impacto en 2017 donde Alyssa y James realizan un viaje juntos formando un vínculo imperdible, pero no todo será color de rosa.

La octava propuesta es "Muñeca rusa", una producción de la plataforma señalada como una de las mejores del año pasado.

Las dos temporadas disponibles de "The Sinner" son una gran opción que se convirtió en el compañero en cuarentena. Jessica Biel es Cora Tannetti, una mujer que mata sin motivo aparente a un desconocido en la playa.

Finalmente, nuestro última opción dentro de Netflix es "Paquita Salas" que gira en torno a una mánager de artistas en el final de su carrera, exponente de la frase "reír para no llorar" frente a las situaciones que presenta.