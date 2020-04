Tristán Bauer: "Vamos a seguir yendo al teatro porque hay experiencias que son irrepetibles"

La cuarentena obligatoria y la imposibilidad del encuentro activó nuevas modalidades de consumo cultural como ver teatro en pantalla chica o escuchar recitales en streaming.

Por este tema, el ministro de Cultura Tristán Bauer, aseguró que las formas de acceso tradicionales no serán reemplazadas porque "hay experiencias para los seres humanos que son irrepetibles", dijo y agregó: "A finales del 1800, comienzos de 1900, cuando aparece el cine, muchos decían que significaba la muerte del teatro. Bueno, el teatro no solamente no murió sino que se fortaleció y lo mismo pasó con otros medios. Nosotros también vamos a volver al teatro porque hay experiencias para los seres humanos que son irrepetibles", considera el titular de la cartera de Cultura.



Para el funcionario "aquello que hizo la humanidad de contarse historias alrededor del fuego es una experiencia de contacto directo e irrepetible va a seguir desarrollándose".



En este sentido, Bauer sostiene que "el lenguaje virtual se presenta como un nuevo territorio y con una potencia desmedida, en un planeta atravesado por fibras ópticas y sistemas satelitales que circulan información a la velocidad de la luz. Pero una cosa no quita la otra, nosotros como humanidad vamos a cabalgad en esas dos realidades".