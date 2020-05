Vicentico estrenó una nueva versión de "Ain't Got No, I Got Life"

En medio de esta cuarentena, Vicentino vuelve al ruedo con una versión de "No tengo", canción que conoció a través de la hermosa voz de Nina Simone, que admite su letra es indicada "para estas eras que corren" y que ya se puede escuchar en distintas plataformas digitales.

"En este caso puedo decir que es hermosa porque no la escribí, la conocí por la incomparabilísima Nina Simone, también es parte de 'Hair' (el musical) en su versión original se llama ‘Ain't Got No, I Got Life'", presentó el artista en su cuenta oficial de Instagram.

El tema fue publicado en 1968 por la pianista, cantante y compositora Nina Simone en su álbum "Nuff Said" y contribuyó a que la artista gane notoriedad entre los jóvenes; es un popurrí de dos canciones, "Ain't Got No" y "I Got Life", del musical "Hair" (1967), con letra de James Rado y Gerome Ragni y música de Galt MacDermot.

"Yo hice una traducción horripilante pero perdón, no pude contenerme. Es muy cierta y verdadera (la canción) más para estas eras que corren", expresó sobre la letra del tema, cuyo video se puede encontrar en el canal oficial de YouTube de Vicentico.

Acompañaron a Vicentico Tony Mason en batería, Jeff Hill en bajo, Chris Bruce en guitarra, Gelnn Patscha en teclados, Ian Hendrikson en saxo, David Gibson y Mason en trombón y Mireya Ramos y Shael Fiol en Coros.

El cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs y quien comenzó su carrera como solista en paralelo en 2002, da a conocer "No tengo" luego de la canción "Freak", que estará incluido en su próximo disco.

Previamente, en 2015, había lanzado "Último acto", compuesto por 18 temas inéditos, covers y versiones de otros propios, bajo la producción de Cachorro López y la colaboración del estadounidense Willie Nelson, la banda mexicana Intocable y el dúo jamaiquino Sly & Robbie.