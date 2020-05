Los estrenos de junio en Netflix

Mes a mes, la plataforma Netflix adelanta sus novedades y estrenos. En esta oportunidad la marca sumará nuevas temporadas a series como 13 Reasons Why, Queer Eye, Marcella y The Sinner.

Noticias Relacionadas Los Oscar ya piensan en posponer su gala del 2021

En cuanto a películas, se suman títulos como Mujer Maravilla, Volver al futuro y Perdidos en Tokio.

La lista completa:

Noticias Relacionadas Las mejores películas animadas para ver con la familia

SERIES:

13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020): La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020): Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020): Mientras Frank lidia con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19/6/2020): Malu y las chicas intentan superar una reciente tragedia, pero no por eso dejan de aceptar nuevos desafíos laborales, de arriesgarse por amor ni de defender injusticias.

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020): Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

Bosque adentro (12/6/2020)

Un abogado de Varsovia recupera la esperanza cuando encuentra un cuerpo que podría resolver la desaparición de su hermana. Adaptación de la novela de Harlan Coben.

The Sinner: Jamie (19/6/2020):El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020): Dieciocho meses después, Marcella vive en Belfast con otra identidad y se mueve por las entrañas de una familia mafiosa como agente encubierta.

¿Me escuchas? (4/6/2020): Tres amigas de un barrio de bajos recursos encuentran humor y esperanza en sus vidas mientras se enfrentan a relaciones tóxicas y familias disfuncionales.

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020): Seis nuevos solteros buscan el amor —o algo parecido— en una serie de primeros encuentros. ¿A quién elegirán para su segunda cita?

Manjares divinos (24/6/2020): Con ingredientes de un bosque mágico comestible, chefs principiantes deben preparar creaciones tan originales como deliciosas para impresionar a tres jueces de lujo.

La orden secreta: Temporada 2 (18/6/2020): En la Universidad Belgrave, la hostilidad entre hombres lobos y magos llega a su límite, hasta que un mal mayor amenaza con destruirlos a todos.

Amar y vivir (26/6/2020): Tras su regreso a casa del ejército, Joaquín es víctima de una tragedia que lo envía a Bogotá, donde conoce a la joven cantante Irene.

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020): Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

Reality Z (10/6/2020): Durante el apocalipsis zombi, los participantes de un reality brasileño se atrincheran en un estudio de TV para salvarse el pellejo.

Perdida (5/6/2020): Una emocionante serie de suspenso que explora la desaparición de una niña.

RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (Próximamente): Trece reinas, una corona. Ru y el equipo vuelven por otra temporada de batallas épicas, jueces de lujo y moda draglumbrante. ¡Enciendan los motores!

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Temporada 12 (Próximamente): Las peleas. Los secretos. ¡La crítica brutal! Acompaña a las reinas de RuPaul's Drag Race tras bambalinas en su decimosegunda temporada.

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020);: Las hermanas Kim, Kourtney y Khloé, con el apoyo incondicional de su madre Kris, se convirtieron en estrellas gracias a esta serie tan divertida como adictiva.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1 (1/6/2020): La exitosa franquicia llega a Beverly Hills. Entre copas y peleas, estas amigas y rivales, entaconadas y emperifolladas, viven en la cima del drama.

The Real Housewives of New York City: Temporada 1 (1/6/2020): Cinco amas de casa de Manhattan están convencidas de que ellas representan a la élite de la sociedad. También creen que los demás opinan lo mismo.

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1 (1/6/2020): Entre rencillas, errores profesionales y amigas extravagantes, vuelven las amas de casa de Atlanta recargadas para llevar el drama a una dimensión totalmente desconocida.

Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020): Se te hará agua la boca con este reality que documenta las delicias y malicias que surgen en una cocina cuando enfrentas a 12 chefs profesionales en desafíos culinarios.

The Titan Games (1/6/2020): Dwayne Johnson presenta esta épica serie de competencia que pone a prueba las fuerzas de atletas comunes en desafíos extenuantes por la oportunidad de ganar $100, 000 dólares.

Modern Family: Temporada 7 (2/6/2020): Jay Pritchett y los suyos redefinen los valores familiares a medida que los chicos dejan el nido, surgen oportunidades laborales y descubren retos de ser padres mayores.

Modern Family: Temporada 8 (2/6/2020): En la temporada 8, Luke y Manny terminan la escuela, Haley empieza una nueva carrera, Alex sigue en la universidad, Gloria y Claire enfrentan retos laborales, y más.

Modern Family: Temporada 9 (2/6/2020): Mientras Phil tiene dificultades para impulsar su nuevo negocio de magia, Haley consigue un trabajo estresante y Manny va a la universidad.

Modern Family: Temporada 10 (9/6/2020): Cambios de carrera. Contactos canadienses. Cuidados caninos. La familia extendida Pritchett-Dunphy-Tucker está siempre unida, en las buenas y las malas.

La cantina de medianoche: Temporada 1 (1/6/2020): Cada noche en la cantina se sirven solo cuatro platos, pero los clientes no vienen por la comida, sino porque quieren que alguien los escuche.

La cantina de medianoche: Temporada 2 (1/6/2020): El dueño de la cantina ofrece buena comida y buena compañía para quien quiera sentarse a su mostrador, sin importar su oficio, profesión o afición.

La cantina de medianoche: Temporada 3 (1/6/2020): Madres solteras, detectives o dibujantes. Cualquiera puede ser el próximo cliente de la cantina donde el enigmático dueño sirve mucho más que comida.

PELÍCULAS:

Los últimos días del crimen (5/6/2020): Un ladrón de bancos se une a una conspiración para cometer un último atraco histórico antes de que el Gobierno envíe una señal que ponga fin al comportamiento criminal.

5 sangres (12/6/2020): Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder... y un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee.

La Red Avispa (19/6/2020): En los noventa, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, pero a un costo personal altísimo. Basada en una historia real.

Tren a mi destino (19/6/2020): Dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna y entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

Adú (30/6/2020): Tres historias transcurren en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, mientras los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

Bala perdida (19/6/2020): La policía recluta a un mecánico con condena penal para que prepare sus autos para persecuciones de alto riesgo. Pero el peligro lo sigue a toda velocidad.

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020): La vida de Memo Garrido, un solitario ex niño cantante, da un vuelco con la llegada de Marta, que lo obliga a enfrentar su pasado y le da una oportunidad de redención.

Siente el ritmo (19/6/2020): Después fracasar en Broadway, April regresa a casa y comienza a entrenar a un grupo inadaptado de jóvenes bailarinas para una competencia.

8 (19/6/2020): Tras la muerte de su padre, un hombre se muda a un campo heredado para hacerse cargo de la granja familiar. Allí, un secreto demoníaco pondrá en peligro la vida de todos.

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020): Dos cantantes pueblerinos aprovechan la oportunidad de cumplir su sueño: participar en la mayor competencia de canto del mundo. Con Will Ferrell y Rachel McAdams.

Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020): Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable. Pero en esta última misión, todo está a punto de salirse de control.

Victoria y Abdul (23/6/2020) : Un joven funcionario de la India llega a Londres para entregar un obsequio a la reina Victoria, y termina entablando una amistad muy peculiar con la solitaria monarca.

Mujer Maravilla (26/6/2020): Una princesa guerrera decide abandonar su hogar en una isla segura con la intención de poner fin a una devastadora guerra en el mundo exterior.

La torre oscura (30/6/2020): Un adolescente con poderes psíquicos conoce al último pistolero, que debe detener a un hechicero que pretende destruir lo único que sostiene al universo.

Volver al futuro (30/6/2020): El excéntrico inventor Doc Brown convierte un DeLorean en una máquina del tiempo que accidentalmente envía a su joven amigo, Marty McFly, 30 años en el pasado.

Volver al futuro III (30/6/2020)

En la última parte de la trilogía, Marty saca el fiel DeLorean del pozo de una mina y busca a Doc en el Lejano Oeste, en 1885.

El gran Lebowski (30/6/2020): El holgazán Jeff “The Dude” Lebowski se involucra en una vorágine de eventos cuando lo confunden con otro Lebowski.

Perdidos en Tokio (30/6/2020): Dos almas perdidas, la abandonada esposa de un fotógrafo y una estrella de cine acabada, visitan Tokio y encuentran consuelo