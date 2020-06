Se viene Danzar Por la Paz, a beneficio de Unicef

View this post on Instagram

JULIO BOCCA Te invita a DANZAR POR LA PAZ live.! a beneficio @unicefargentina . ::::::::::::::::::::::VIERNES 19 JUNIO 20hs::::::::::::::::::::::::::::: . Con la Conducciou0301n @facumazzei y Direccion @leonardoreale.oficial contarau0301 con la participaciou0301n de @ceciliafigaredo @hpiquin @luciana_paris_official @jpledo @balletcontemporaneotsm @grupocadabra entre otros...Y el Estreno Mundial de la Obra CO.DANZA realizado por 27 BAILARINES ARGENTINOS de todos los Continentes frente al COVID19. Aquiu0301 el link para ver la Gala: https://bit.ly/2UBtrLV LOS ESPERAMOSud83dudcaa. . ud83dudcccud83cudfab consegui tu entrada ud83dudc49 link en Bio.! . #ballet #danzar #danzarporlapaz #leonardoreale #hernanpiquin #ceciliafigaredo #lucianaparis #juanpabloledo #balletcontemporaneo #balletcontemporaneodelteatrosanmartin #cadabra #paz #noviolencia #unicef #unicefargentina #principaldancer #2020 #peace #dancer #child