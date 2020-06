Librerías preocupadas por la decisión de una editorial de vender por Mercado Libre

Personas vinculadas al mundo editorial manifestaron su preocupación por la adhesión de Planeta a promocionar su catálogo por Mercado Libre y por considerar que ese canal de venta podría afectar fuertemente a las librerías ya que rompe la alianza entre los distintos sectores del rubro, sobre todo en un contexto crítico para el sector que se agudizó con las restricciones de la emergencia sanitaria. La medida, para algunos esperable y para otros repudiable porque atenta con la vulnerabilidad de las librerías en un contexto ya de por sí dramático, visibilizó también el entramado de actores involucrados en una industria en caída.

Hace apenas unas semanas nos decían a las librerías independientes como mea culpa que el error de estos años había sido no valorarnos como canal y poner las fichas en otros lugares.

Hoy abren una tienda de venta directa en Mercado Libre.

El dinamismo desquiciado de la pandemia





Es decir, no sólo evidenció el ecosistema del libro -la famosa "cadena del libro", un circuito que involucra autores, editoriales, distribuidoras, librerías- sino que también reflejó, de acuerdo al investigador Heber Ostroviesky, la falta de legislación en torno al libro. ¿Cómo se explica, sino, que la decisión de una sola editorial haga de dominó y para las librerías signifique una vulnerabilidad todavía mayor de la que vivieron los últimos cuatro años con una economía recesiva y una pandemia en acción?

"Se rompió todo. Planeta se puso a vender directo (puenteando a librerías) por Mercado Libre. Si querías alguna prueba de que en breve caen librerías como papa, acá va la primera", tuiteó la librería y editorial Eterna Cadencia, una de las primeras en hacerse eco de la decisión del grupo editorial con casa matriz en España. Por si fuera poco, remató: "Esto va a ser una carnicería".



Frente a la señal de alarma que activaron libreros y libreras, Santiago Satz, gerente de prensa de Grupo Planeta Argentina, consultado por la agencia Télam, explicó que la decisión de incorporarse como tienda oficial en Mercado Libre es "el resultado de los cierres de los grandes centros comerciales y los shopping. Necesitábamos cubrir la demanda de los lectores que esos grandes puntos de ventas no podían llegar. No viene a reemplazar otro canal de ventas: nuestros principales aliados son las librerías y en consecuencia los libreros".



De acuerdo al responsable de prensa, "supimos convivir con las librerías independientes en los mejores y peores momentos, esta decisión no debería ser la excepción. Tenemos una excelente relación con los libreros independientes, son nuestros principales aliados y seguirán siéndolo", advirtió.



En este sentido, Satz sostuvo que "el futuro es seguir apostando al libro, sea digital o papel. Esta situación es muy nueva para todos. El formato papel es el principal jugador: somos una sociedad de lectura analógica. Cómo serán los nuevos hábitos de consumo post Pandemia? Veremos, la foto de hoy es la que existe y debemos adaptarnos".



Por su parte, la librería y editorial Notanpuan publicó en sus redes un comunicado luego de recibir la confirmación de que el grupo editorial no dará marcha atrás en su decisión: "La venta directa pasa arrolladoramente por encima de las librerías, en el peor momento posible. Vendiendo sin un medio, salvo el de otra gran corporación, el mundo de las librerías independientes queda afuera de la comercialización de estos libros".



"La editorial maneja el stock a piacere y corta totalmente la cadena de ventas que nos permite subsistir. Vale aclarar que esta fórmula con estrategias similares de la mano de Amazon y otras plataformas del estilo, fue la que destruyó el mundo de las librerías independientes en Europa, México, Estados Unidos, etc", sostuvo Notanpuan, una librería que tiene más de 30 años de historia.



