La 'Hora Cultural': hacedores culturales sanjuaninos cuentan sus experiencias

Este Jueves en la Hora Cultural compartiremos miradas basadas en las experiencias locales sobre ud835udc02ud835udc2eud835udc25ud835udc2dud835udc2eud835udc2bud835udc1a ud835udc02ud835udc28ud835udc26ud835udc2eud835udc27ud835udc22ud835udc2dud835udc1aud835udc2bud835udc22ud835udc1a ud83dude4cu2063u2063u2063u2063 u2063u2063u2063u2063 u25aa Modera: Jorge Baletti @jorgebalettiu2063u2063u2063u2063 u2063u2063u2063u2063 u25aa Entrevistados:u2063u2063u2063u2063 - Fabricio Facchin @FabricioFacchinu2063 (experiencias sobre agroecologu00eda en San Juan)u2063u2063u2063 - Karla Torres, Puentes Comunicaciu00f3n u200b@puentessccionu2063 (comunicaciu00f3n de la economu00eda social y solidaria) u2063u2063u2063 u2063u2063u2063u2063 #culturaencasau2063u2063u2063u2063 #sanjuanculturalu2063u2063u2063u2063 #culturasanjuanu2063u2063u2063u2063 #culturacomunitariau2063u2063u2063u2063 #horacultural