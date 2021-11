“San Juan celebra La Cuyanía” en una peña con más de 200 artistas

Más de 200 artistas dirán presente en el Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria desde el 24 al 27 de noviembre en el festival "San Juan celebra La Cuyanía". Así lo anunciaron en la mañana de este viernes, referentes gubernamentales e institucionales de la cultura sanjuanina con la importante presencia del Aparcero Mayor Darío Bence.

La gran fiesta espera a bailarines y artesanos, músicos y compositores de San Luis y Mendoza para completar el mapa de la música cuyana. Desde la organización pretenden instalar el festival para que cobre relevancia nacional y tenga un lugar espacial en el calendario cultural y turístico de la provincia.

La ministra de cultura Claudia Grinspan dijo que es importante "tener a estos enormes artistas y hacedores de la cultura de San Juan, a quienes conservan el patrimonio intangible en nuestra provincia. San Juan es una provincia que se destaca por ser innovadora y moderna pero se tiene que basar siempre en la identidad. Si no hay raíces no hay no hay crecimiento que se sustente y en la cuyanía está el sustento de las bases de un buen crecimiento.".

El aparcero mayor, Dario Bence se explayó sobre el valor de la tradición, "antes del Virreinato del Rio de La Plata nuestra cultura había llegado por el camino del inca a través del pacifico y esta esencia muy tradicional nos ha acompañado siempre. Los talentos se han dado cita para arrancar desde lo profundo del hogar, con el amor al terruño y la sensibilidad del criollo atento a todo los compromisos que la vida le dictó respondió de la misma manera, con la copla, con la nota musical y con la alegría de vivir en esta querida región cuyana que tanto amamos".

A su turno, la secretaria de Cultura, Virginia Agote, puso énfasis en revalorizar la música tradicional argentina, "la tonada la cuca el gato los cantautores y la música bien regional. No solamente la podamos transmitir a los jóvenes. Este festival pretende hacerse todos los años y que llegue a ser el festival nacional que merece nuestra música loca".

En la misma sintonía, el director del Auditorio, Rolando García Gómez expresó que "poder anunciar que que vamos a desarrollar en este espacio tan importante para la cultura de san juan y del país un festival de música cuyana que va a revalorizar la música de nuestro autores y compositores de la región en realmente muy importante". Destacó la importancia de esta iniciativa para os músicos, “a los que nos ha tocado recorrer este camino de la música sabemos lo difícil que es en otros festivales del país para la música cuyana".