El Instituto Nacional del Teatro lanzó un concurso destinado a artistas

La representante regional del Instituto Nacional del Teatro, Andrea Terranova comunicó que se encuentra nuevamente abierta la inscripción al concurso destinado a teatristas y personas trabajadoras de las artes escénicas de todo el país con el fin de desarrollar un proyecto artístico y transmitirlo a través de una plataforma digital.

La línea tiene el objetivo de contribuir a la contención y al desarrollo de distintas propuestas creativas, que de manera individual o grupal, teniendo en cuenta las disposiciones nacionales y jurisdiccionales de aislamiento o distanciamiento vigentes, confluyen en un hecho artístico.

El resultado será transmitido en una presentación, realizada por streaming, en vivo y en directo o en diferido, a través de la plataforma elegida por la/s persona/s creadora/s: redes sociales, YouTube, Instagram, Tik Tok, Zoom, Google Meet, etc.

Se valorarán creaciones vinculadas a todas las disciplinas del quehacer teatral y las artes escénicas, tales como circo, títeres, teatro, danza teatro, performances, mimo, teatro aéreo, entre otras.

Los 200 premios que se otorgarán serán de 25 mil pesos cada uno, según orden de mérito nacional y contemplando al menos 25 por cada región del país. Si la totalidad de los cupos regionales no puede ser cubierta por la región, los premios se otorgarán siguiendo el orden de mérito nacional.

La inscripción será digital y estará vigente entre el 22 de mayo y 24 de junio de 2021 en www.inteatro.gob.ar

Algunos requisitos del proyecto:

-Deberán ser de creación artística, individual o colectiva, con libre elección de lenguaje escénico, temática, y/o líneas estéticas, que no ofendan ni vulneren derechos (sociales y/o individuales adquiridos). No serán admitidos para esta convocatoria, proyectos de enseñanza o relacionados a encuentros de formación y estudio (taller, seminarios, conversatorios, foros, etc.).

-Deberán ser producidos para ser transmitidos en streaming (en vivo y en directo o en diferido), con una duración mínima de 10 minutos y una duración máxima de 45 minutos.

-No haber obtenido el proyecto artístico algún otro aporte o subsidio por parte del INT.

Link para reglamento y formulario de inscripción.