Netflix compartió las 10 películas más vistas

Con más de 70 millones de visualizaciones desde su estreno, Netflix presentó un listado de sus historias más elegidas por los suscriptores.

Con el fin de dar pelea a HBO Max, su principal competidor que llegará en junio a Argentina, la plataforma de la N ya comenzó con su estrategia de expansión.

Es por esta razón que Netflix dio a conocer sus películas más elegidas:

1. Extraction (99 millones de visitas)

2. Bird Box (89 millones)

3. Spenser Confidential (85 millones)

4. 6 Underground (83 millones)

5. Murder Mystery (83 millones)

6. The Old Guard (78 millones)

7. Enola Holmes (76 millones)

8. Project Power (75 millones)

9. The Midnight Sky

10. Army of the Dead (empatadas con 72 millones)

Tras el éxito de Army of the Dead, Netflix ya comenzó a trabajar en una precuela dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, que se estrenará a finales de este año. Además, ya está en preparación la serie de animé, Army of the Dead: Lost Vegas y se confirmó que Snyder dirigirá dos episodios.

Fuente: El Cronista