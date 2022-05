Pedro Saborido en Banda Ancha: ‘Hay que buscar siempre volver al momento de primera creatividad’

Uno de los programas argentinos que ha dejado una gran cantidad de personajes entrañables o no tanto de la cultura popular es sin dudas Peter Capusotto y sus Videos. Pedro Saborido, guionista del ciclo que cuenta con varias temporadas, estuvo este jueves en Banda Ancha y contó cómo se gestó uno de sus más grandes creaciones.

Aprovechando su visita a la provincia para dar una clínica en el Teatro Sarmiento, el humorista que trabajó en Radio Mitre y fue guionista de Tato Bores y de Todo x 2 pesos, expresó con el humor que lo caracteriza: ‘Fui haciendo productos que cada vez se veían menos, hasta que llegamos a Todo x 2 pesos y luego Petter Capusotto y sus Videos’.

‘Uno lo disfruta, yo no recomiendo buscarlo, sino que fue fruto de la casualidad. Vos haces las cosas y la gente termina eligiéndolo’, manifestó Pedro sobre la génesis del exitoso ciclo. Luego recalcó: ‘Hay gente con más oficio para hacer cosas más exitosas, no fue el caso nuestro. Con Diego, no planeamos el programa, sino que lo empezamos hacer jugando’.

El experimentado hombre de los medios y el teatro comentó que en los primeros años del programa tenían que poner plata de su bolsillo para que el ciclo se hiciese. Esos años fueron 2007, 2008 cuando empezaron en la TV Pública.

Luego de esos primeros años el programa, por sus histriónicos personajes y el carisma de Capusotto y el guionista, empezó a funcionar. ‘Siempre con el disfrute de hacerlo y que cada vez salga mejor, luego sumando gente, y eso que empezó jugando en un momento te das cuenta que lo descubriste por estar precisamente en una oportunidad que no era tan pensada o híper profesional, sino el volver a la raíz de lo artístico, de hacerlo porque te gusta’, contó.

Saborido se dirigió a aquellas personas que tienen un proyecto y no saben muy bien cómo llevarlo adelante y les brindó su experiencia: ‘Hay un momento en el que todo puede ser el tedio de hacer siempre lo mismo. Uno tiene que buscar siempre aquel momento con el que empezó hacer algo, el momento de primera creatividad’.

Los límites del humor, según Pedro Saborido

‘El humor encontró contrapesos que son precisamente la discutibilidad, que marca un límite hasta donde alguien va a sufrir. El que ponga el límite del humor es el que ponga el límite. Como están censurando todo dicen algunos y yo me acuerdo que antes no podías hacer un chiste de religión o sobre militares, se van cambiando según donde se encuentran los polos que ponen los límites, que son los mismo que pone una persona cuando se ríen mucho de el y en un momento dice: hasta acá’, expresó el humorista.

Saborido finalizó la entrevista ensayando al aire una reflexión sobre el uso del humor: ‘A veces el humor puede ser una herramienta de sometimiento, por lo que hay que tener cuidado’.